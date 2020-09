Für mehr Nutzer, aber vorerst exklusiv am iPhone: VoiceTweets von Twitter werden ausgeweitet [Update]

Gesprochene Tweets starten ab sofort für mehr Nutzer von Twitter. Das Feature wurde vor einigen Monaten erstmals vorgestellt, steht aber aktuell nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Eine Einschränkung wird es aber auch noch eine ganze Weile geben: Nur iOS-Nutzer erhalten VoiceTweets.

Twitter weitet die Verfügbarkeit seiner VoiceTweets aus: Dabei handelt es sich um Tweets in Form von Sprachaufnahmen, 140 Sekunden lang können Nutzer ihren Followern erzählen, was auch immer sie auf dem Herzen haben. In einer früheren Meldung hatten wir bereits über die Einführung der gesprochenen Tweets berichtet, allerdings stand das Feature seither nur wenigen Nutzern am iPhone zur Verfügung. In der Redaktion konnten wir die Verfügbarkeit bis jetzt nicht beobachten.

We’re rolling out voice Tweets to more of you on iOS so we can keep learning about how people use audio.

Since introducing the feature in June, we've taken your feedback seriously and are working to have transcription available to make voice Tweets more accessible. (1/2)

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 29, 2020