Für Mac und iPhone: MacPaw aktualisiert ClearVPN

MacPaw war bei uns schon öfters Thema. Die ukrainische Firma ist bekannt für ihre Mac und iOS-/iPadOS-Apps. Zuletzt veröffentlichte MacPaw eine Anwendung, die das iPhone aufräumt und ordentlich hält, Apfelpage berichtete.

Jetzt hat MacPaw eine bekannte App überarbeitet und mit spannenden neuen Features versehen. Es handelt sich dabei um ClearVPN, das noch intuitiver und vor allem mit einem neuen Design daherkommt. ClearVPN gibt es für iOS und macOS, aber auch Android- und Windows-Nutzer kommen in den Genuss.

ClearVPN mit Widgets, Shortcuts und mehr

In der neuen Version gibt es neben einem neuen Design auch neue Funktionen. iOS-Nutzer können sich auf eine Reihe von Widgets freuen. Außerdem können bestimmte Funktionen per Siri Shortcuts in benutzerspezifische Szenarien eingebaut werden. Insgesamt stellt ClearVPN einen Zugang zu „lightning-fast“ Servern in 45 Ländern weltweit bereit. Dabei wird alles Ende-zu-Ende verschlüsselt und auch die Entwickler sollen keinen Zugriff auf die Daten haben.

Mit ClearWeb, einer Erweiterung für den Chrome-Browser, können zudem Werbungen und Online-Tracker geblockt werden. Zu den unterstützten Sprachen gehören neben Deutsch und Englisch auch Spanisch, Französisch und Ukrainisch.

Die Kosten liegen bei 9,99 US-Dollar pro Monat, jährlich kostet ClearVPN 44,99 Dollar. Die deutschen Preise werden sich in ähnlichen Regionen bewegen. Die App gibt es im App Store für iOS (Affiliate-Link) und den Mac (Affiliate-Link). Auch im alternativen App Store Setapp ist die Anwendung verfügbar. Ihr benötigt mindestens iOS 14.0 und macOS 11.0.

