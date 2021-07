Home Hardware Für HomeKit: Smartmi Air Purifier P1 ab sofort verfügbar

Wer sich für Smart Home und HomeKit interessiert, wird beim Blick auf das verfügbare Angebot über ein leichtes Ungleichgewicht stolpern. Während es Steckdosen und Leuchtmitteln in Hülle und Fülle gibt, sieht es bei einigen anderen Kategorien eher mau aus – so auch bei den Luftreinigern. Bisher gibt es nur wenige Modelle, die HomeKit-kompatibel sind. Eines davon ist nun der neue Smartmi Air Purifier P1

Smartmi Air Purifier P1

Smartmi ist das Label für smarte Geräte aus dem Hause Xiaomi, die haben übrigens auch einen wirklich guten Standventilator. Der tut hier aber nichts zur Sache, denn es geht um den Air Purifier P1. Der Luftreiniger kommt mit einer Höhe von 36 cm und einem Durchmesser von 22 cm und bietet eine Trageschlaufe an. So lässt er sich bequem in den verschiedenen Räumen platzieren, Stromanschluss vorausgesetzt – denn einen Akku gibt es nicht.

Die Steuerung erfolgt wahlweise über die separat erhältliche App, die Home-App oder dadurch eben über Siri. Mit dem Sprachassistenten von Apple lassen sich zudem Informationen wie die aktuelle Pollenbelastung abfragen.

Der P1 soll eine Raumgröße von 30 Quadratmeter reinigen können, und das innerhalb von sechseinhalb Minuten auf voller Leistungsstufe. Der Filter selbst soll neben Pollen auch die üblichen Haushaltsgerüche, Hausstaub, Bakterien und sogar Viren filtern und somit aus der Luft ziehen können.

Eine offizielle Klassifizierung gibt es nicht, wir tippen dennoch auf einen HEPA13-Filter – die Beschreibung klingt stark danach und es wäre in der Preisklasse üblich. Je nach Belastung und Nutzung soll ein Filter dabei von 6 bis zu 12 Monaten halten, für den Wechsel müssen umgerechnet knapp 40,00€ einkalkuliert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der Smartmi Air Purifier P1 lässt sich ab sofort über die Webseite des Herstellers bestellen und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis von 139,95€. Angesichts des übersichtlichen Wettbewerbs ein richtig attraktives Angebot

