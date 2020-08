Für Entwickler: iOS 14 / iPadOS 14 Beta 6 ist da

Apple hat gerade eben iOS 14 Beta 6 und iPadOS 14 Beta 6 für die Entwickler vorgelegt. Die neuen Betas kommen termingerecht und können ab sofort geladen und installiert werden.

Es ist wieder Dienstag und das bedeutet: Neue Betas. iOS 14 und iPadOS 14 Beta 6 können ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Dies setzt wie üblich das passende Entwicklerprofil auf den Geräten des Entwicklers voraus. Zudem kann es zunächst zu Verzögerungen beim Laden des Updates kommen, denn dieses wird wie üblich in Wellen verteilt.

Was alles neu in der sechsten Welle der Betas ist, ist noch nicht klar. Wir werden über relevante Neuerungen natürlich umgehend berichten.

Euch fällt etwas interessantes auf? Notiert eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel.

iOS 14 kommt im Herbst für alle Nutzer

Apple bringt mit iOS 14 unter anderem die Widgets endlich auf den Homescreen. Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche Verbesserungen in verschiedenen Apps wie Wetter oder Musik.

Die Public Beta für freiwillige Tester wird wohl ebenfalls bald von Apple aktualisiert werden.

Im Herbst wird das Update in der finalen Version für alle Nutzer zum kostenlosen Download bereitstehen.

