Home Apple Für den Oscar nominiert: „Wolfwalkers“ und „Greyhound“ von Apple TV+ gehen ins Rennen

Für den Oscar nominiert: „Wolfwalkers“ und „Greyhound“ von Apple TV+ gehen ins Rennen

Apple TV+ hat zwar nach wie vor ein kleines Angebot, doch müht sich das Unternehmen, hochwertige Inhalte einzukaufen beziehungsweise produzieren zu lassen. Das hat dem Streamingdienst von Apple nun auch erste Oscar-Nominierungen eingebracht. Zwei Streifen aus Apples Katalog könnten einen der begehrten Preise abräumen, doch die Konkurrenz ist stark.

Apple TV+ stößt zwar nach wie vor längst nicht so viel an neuen Inhalten aus, wie etwa Netflix, Amazon Prime oder Disney+ und hat zudem noch das Problem, weitgehend ohne zugekaufte Inhalte auskommen zu müssen, wodurch der Katalog auch bald anderthalb Jahre nach dem Start des Dienstes mehr als übersichtlich bleibt, doch die produzierten Originals sind oft durchaus preisverdächtig.

Wohl nicht ganz zu Unrecht konstatieren einige Zuschauer, Apple TV+ würde häufig Inhalte an den Zuschauern vorbei und hauptsächlich für die Kritiker produzieren lassen. Wenn dem so ist, so geht der Plan zumindest auf: Erst kürzlich konnte Apple TV+ bei den Golden Globes punkten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, nun sind zwei Nominierungen für den Oscar herausgesprungen.

Zwei Filme auf Apple TV+ nominiert

Der Weltkriegsfilm „Greyhound“ auf Apple TV+ mit Tom Hanks in der Hauptrolle wurde für den Oscar in der Kategorie „Best Sound“ nominiert.

Ebenfalls eine Nominierung erhielt der Animationsfilm „Wolfwalkers“, diesmal in der Kategorie „Best Animated Feature Film“.

Die beiden Produktionen von Apple müssen unter anderem gegen „Soul“ von Pixar und der Netflix-Produktion „Mank“ antreten.

Die Oscars werden in diesem Jahr am 15. April verliehen, Berücksichtigung finden können Filme, die bis zum 28. Februar angelaufen sind.

Welcher Apple TV+-Produktion würdet ihr einen Oscar geben?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!