Fünf Apple Stores in China eröffnen morgen wieder mit eingeschränkten Geschäftszeiten

Apple wird einige seiner Apple Stores in China morgen wieder öffnen. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für vergangenen Montag geplant, musste jedoch verschoben werden. ‚Auch ab morgen werden die Geschäftszeiten noch eingeschränkt bleiben.

Apple eröffnet die ersten chinesischen Apple Stores wieder. Alle fünf Apple Retail-Geschäfte in der Hauptstadt werden morgen wieder für Kunden geöffnet sein, wie zuletzt auf den Websites der Filialen Mall China, Chaoyang Joy City, Sanlitun, Wangfujing und Xidan Joy City bekannt gegeben wurde. Apple hatte alle 44 Apple Retail Stores in China aufgrund des sich rasch ausbreitenden Corona-Virus geschlossen, um eine Ansteckung von Kunden und Mitarbeitern zu verhindern, Apfelpage.de berichtete.

Auch alle Büros des Unternehmens in China wurden geschlossen, insgesamt waren rund 10.000 Mitarbeiter in China von dem Schritt betroffen.

Läden eröffnen mit eingeschränkten Geschäftszeiten

Auch morgen werden die ersten Apple Stores nur in einem eingeschränkten Betrieb wieder eröffnen. Von 11:00 Uhr vormittags bis 18:00 Uhr Ortszeit werden die Geschäfte geöffnet haben. Wann die übrigen Apple Stores in China wieder eröffnen werden, ist noch nicht bekannt, aber einiges deutet auf eine Eröffnung weiterer Geschäfte am kommenden Samstag hin. Ursprünglich war die Schließung bis zum 10. Februar verfügt worden, wurde dann aber wie berichtet von Apple verlängert.

Die Wiedereröffnung könnte sich über einige Wochen hinziehen. Auch die Produktion von Apple-Produkten in China ist bekanntlich deutlich beeinträchtigt, das für März erwartete iPhone 9 wird aber wohl mit etwas Glück doch halbwegs pünktlich in den Läden eintreffen. Wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, liegt sein Preis womöglich doch bei recht günstigen 399 Dollar.

