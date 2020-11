Home Apple Watch Fitness+ kommt mit watchOS 7.2 und iOS 14.3 und wohl noch dieses Jahr

Apple wird Fitness+ wohl noch vor Ende des Jahres an den Start bringen, das lässt sich anhand der jüngsten Beta von watchOS 7.2 folgern. Freilich haben Nutzer in Deutschland erst einmal nichts davon, denn der neue Dienst kommt zunächst nur in die USA.

Apple wird Fitness+ wohl noch vor Ende des Jahres interessierten Kunden anbieten, das geht aus den jüngsten Funden in der Beta 2 von watchOS 7.2 hervor, die Apple gestern Abend an die registrierten Entwickler verteilt hatte.

Diese enthält einen Ankündigungsbildschirm mit einer Vorschau auf neue Funktionen, der unter anderem auch Fitness+ aufweist, wie Nutzer in den Foren von MacRumors angemerkt haben. Damit scheint sich eine Ankündigung von Apple zu bestätigen.

Fitness+ sollte laut Apple Ende 2020 verfügbar sein

Bei der Präsentation von Fitness+ wurde der neue Dienst für den Start spät im Jahr 2020 angekündigt. Er wird 9,99 Dollar kosten und zunächst exklusiv für künden in den USA verfügbar sein. Fitness+ ist zudem auch in der Top-Version von Apple One enthalten, die daneben auch Apple News+ enthält, ebenfalls nur in den USA nutzbar, genau wie die Spitzenversion von Apple One nur dort gebucht werden kann. Mit Fitness+ werden Nutzern Sportkurse und Trainings angeboten, die von erfahrenen Trainern konzipiert wurden. Ob und wann der Dienst nach Deutschland kommt, ist noch offen.

Mit watchOS 7.2 bringt Apple zudem eine neue Fitness-Funktion auf die Apple Watch, die die Herzgesundheit der Nutzer im Auge behält.

