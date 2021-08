Home Apple „Finch“: Tom Hanks–Spielfilm auf Apple TV+ startet am 05. November

„Finch“: Tom Hanks–Spielfilm auf Apple TV+ startet am 05. November

Apple TV+ bekommt im Herbst einen neuen potenziellen Top-Spielfilm: In „Finch“ sehen die Zuschauer abermals Tom Hanks in der Hauptrolle. Der hatte bereits in „Greyhound“ für Zuschauerrekorde bei Apples Streamingdienst gesorgt und eine Wiederholung scheint durchaus nicht unmöglich.

Auf Apple TV+ hat sich ein neuer Spielfilm angesagt: Der Streifen hat abermals Potenzial für neue Zuschauerrekorde, denn wieder wird Tom Hanks in der Hauptrolle zu sehen sein. Schon vor einiger Zeit wurde über den Start eines neuen Spielfilms mit dem Hollywood-Star auf Apple TV+ spekuliert, Apfelpage.de berichtete. Nun hat Apple ein konkretes Datum genannt.

„Finch“, so der Name des Films, wird ab dem 05. November auf Apple TV+ für alle Zuschauer zu sehen sein, wie Apple nun offiziell mitteilt (Affiliate-Link). In „Finch“ spielt Tom Hanks einen Erfinder, der mit seinem selbst gebauten Roboter und einem Hund ein Jahrzehnt in einem unterirdischen Bunker zugebracht hat, nachdem eine Naturkatastrophe die Erde verwüstete. Er zählt mit seiner kleinen und ungewöhnlichen Familie zu den letzten überlebenden.

Tom Hanks als Zuschauermagnet auf Apple TV+

Der neue Tom Hanks-Film könnte auf eine ähnlich positive Resonanz stoßen, wie der erste und bis jetzt einzige Film auf Apple TV+, in dem der Hollywood-Start mitgespielt hat. „Greyhound“, ein Weltkriegsdrama auf hoher See, hatte nicht nur damals sämtliche Zuschauerrekorde gebrochen, Apple TV+ konnte sich hernach auch mit einer Oscar-Nominierung schmücken.

Mit dem neuen Filmprojekt dürfte man wiederum auf eine positive Resonanz der Kritik hoffen und mit weiteren Auszeichnungen oder Nominierungen spekulieren.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!