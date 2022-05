ANZEIGE: Home Deals Family Day bei pCloud: Lifetime Familien-Cloud mit 2 TB für 350 Euro (-75 %)

Das Schweizer Cloud-Unternehmen pCloud wird vielen von euch bereits etwas sagen. Seit bald zehn Jahren steht der Anbieter für maximal sicheren Cloud-Speicher zum Einmalpreis. Ab dem heutigen Weltfamilientag spart ihr 75 Prozent auf den pCloud Family-Plan, mit dem bis zu fünf Mitglieder 2 TB Online-Speicher teilen können. Das Angebot gilt nur noch bis zum 17. Mai.

→ Zum pCloud-Deal: 350 Euro für Lifetime Family-Cloud mit 2 TB

Was kann pCloud alles?

Dem eingefleischten Apfelpage-Leser müssen wir selbstverständlich nicht erklären, was ein Cloud-Speicher ist oder wie er funktioniert. Dafür erklären wir euch sehr gerne, was pCloud so besonders macht – außer der Einmalzahlung natürlich…

Perfekt für Apple-User : Der Vorteil eines Cloud-Dienstes liegt in der unmittelbaren Synchronisation des Datenstandes über alle verbundenen Geräten hinweg. Deshalb sind eigene Apps, die die Dateiverwaltung auf den Endgeräten optimieren, beinahe unumgänglich. Für alle gängigen Betriebssysteme, darunter auch iOS, iPadOS und macOS, stehen solche Anwendungen zur Verfügung.

: Der Vorteil eines Cloud-Dienstes liegt in der unmittelbaren Synchronisation des Datenstandes über alle verbundenen Geräten hinweg. Deshalb sind eigene Apps, die die Dateiverwaltung auf den Endgeräten optimieren, beinahe unumgänglich. Für alle gängigen Betriebssysteme, darunter auch iOS, iPadOS und macOS, stehen solche Anwendungen zur Verfügung. Smarte Funktionen : Um Dateien, Formate oder Inhalte schnell zu finden, steht euch eine intelligente Suche zur Verfügung. Mit der Linkfreigabe könnt ihr nicht nur Dateien mit anderen Personen teilen, ihr könnt auch den Traffic der Downloads dank regelmäßiger Reportings überwachen. Diese und weitere Features findet ihr nicht nur in den Apps, sondern auch in der umfänglichen Weboberfläche, die für Mobil- und Desktop-Geräte optimiert ist.

: Um Dateien, Formate oder Inhalte schnell zu finden, steht euch eine intelligente Suche zur Verfügung. Mit der Linkfreigabe könnt ihr nicht nur Dateien mit anderen Personen teilen, ihr könnt auch den Traffic der Downloads dank regelmäßiger Reportings überwachen. Diese und weitere Features findet ihr nicht nur in den Apps, sondern auch in der umfänglichen Weboberfläche, die für Mobil- und Desktop-Geräte optimiert ist. Scan-freie Fotomediathek : Wer eine überwachungssichere Alternative zur iCloud-Fotomediathek sucht, wird bei pCloud ebenfalls fündig. Mit Auto-Uploads eurer Aufnahmen und einem separaten Foto-Viewer seid ihr bestens aufgestellt. Für Musik und Videos sind auch eigene Player integriert.

: Wer eine überwachungssichere Alternative zur iCloud-Fotomediathek sucht, wird bei pCloud ebenfalls fündig. Mit Auto-Uploads eurer Aufnahmen und einem separaten Foto-Viewer seid ihr bestens aufgestellt. Für Musik und Videos sind auch eigene Player integriert. Papierkorb auf Steroiden: Selbstverständlich offeriert pCloud einen normalen Papierkorb für seinen Cloud-Dienst, allerdings ist das nicht alles. Die Rewind-Funktion erlaubt das Wiederherstellen kompletter Datensätze aus der Vergangenheit.

Schweizer Gesetze, Schweizer Datenschutz

Seitdem immer mehr Internetnutzer Wert auf die Sicherheit ihrer Daten legen, machen immer mehr Unternehmen den Datenschutz und die eigene vorbildliche Umsetzung zum Kern der Marketing-Aktivitäten. Was wirklich dahintersteckt, ist oftmals unklar. Dagegen kommuniziert pCloud offen und transparent, welchen Anstrengungen man sich für einen echten Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzerdaten hingibt:

Eigene Server mit eigenen Regeln : Das Thema Datenschutz beginnt bereits bei den Servern. Statt 0815-Rechenzentren großer Massenanbieter zu mieten, betreibt pCloud seine Server selbst. Dadurch können einerseits überdurchschnittlich viele Überprüfungen durchgeführt und hohe Sicherheitsvorkehrungen realisiert werden. Die Datencenter sind somit mehrfach ISO-zertifiziert und entsprechen den Kontrollstandards SSAE 18 SOC 2 Typ II & SSAE 16 SOC 2 Typ II. Mehr dazu findet ihr auf der Website von pCloud.

: Das Thema Datenschutz beginnt bereits bei den Servern. Statt 0815-Rechenzentren großer Massenanbieter zu mieten, betreibt pCloud seine Server selbst. Dadurch können einerseits überdurchschnittlich viele Überprüfungen durchgeführt und hohe Sicherheitsvorkehrungen realisiert werden. Die Datencenter sind somit mehrfach ISO-zertifiziert und entsprechen den Kontrollstandards SSAE 18 SOC 2 Typ II & SSAE 16 SOC 2 Typ II. Mehr dazu findet ihr auf der Website von pCloud. Kampf dem Datenverlust : Neben Softwareproblemen müssen Server auch vor physischem Schaden bewahrt werden. Hier setzt pCloud auf eine 24/7-Bewachung sowie Frühwarnsysteme gegen Feuer, Rauch oder Wasser. Zudem spiegelt der Anbieter eure Daten an mehreren Standorten, damit deren Verfügbarkeit zusätzlich maximiert werden kann.

: Neben Softwareproblemen müssen Server auch vor physischem Schaden bewahrt werden. Hier setzt pCloud auf eine 24/7-Bewachung sowie Frühwarnsysteme gegen Feuer, Rauch oder Wasser. Zudem spiegelt der Anbieter eure Daten an mehreren Standorten, damit deren Verfügbarkeit zusätzlich maximiert werden kann. Echter Datenschutz: Der Firmensitz ist in der Schweiz, weshalb sich pCloud auch an die vor Ort geltenden Gesetze hält. Diese sind sehr streng, wenn es um Sicherheit und Datenschutz geht. So sind sowohl die Server als auch der restliche Dienst komplett nach den schweizerischen Vorgaben ausgelegt. Aufgrund der inhaltlichen Ähnlichkeiten zu den EU-Richtlinien ist pCloud gleichzeitig auch DSGVO-konform.

Nutzerseitige Passwort-Verschlüsselung – ebenfalls reduziert!

Mit dem kleinen Add-on „pCloud Encryption“ bietet der Entwickler eine zusätzliche Sicherheitsebene an. Der Nutzer kann einen separaten Ordner mit einem Passwort verschlüsseln, womit mehrere Algorithmen ein Eindringen von außen nahezu ausschließen. Das konnte sogar eine Hacking-Challenge mit 2.860 Teilnehmern bestätigen: Keiner der Hacker konnte innerhalb der angesetzten sechs Monate einen erfolgreichen Angriff verüben und pCloud Encryption umgehen.

Aktuell erhaltet ihr auch dieses Zusatzfeature stark vergünstigt. Statt 480 Euro zahlt ihr nur 90 Euro – natürlich ebenfalls ein Einmalpreis. Anschließend kann jeder der fünf Family-Cloud-Nutzer die Funktion lebenslang verwenden.

Zum Weltfamilientag: pCloud Family Lifetime -75 % günstiger

Zum einen der günstige Einmalpreis und zum anderen die hohen Datenschutzvorkehrungen machen pCloud zu einem besonders attraktiven Dienst für alle Cloud-Interessierten. Wer von einem anderen Cloud-Dienst wechseln möchte, kann sogar die integrierte Backup-Funktion nutzen, um etwa Daten von Dropbox nahtlos zu pCloud zu übertragen.

Passend zum Weltfamilientag spart ihr besonders auf den lebenslangen Family-Plan mit 2 TB, wodurch er nur 350 Euro einmalig (satte -75 Prozent) kostet! Bis zu fünf Mitglieder können sich den Speicher teilen:

pCloud Family Lifetime 2 TB: 1400 350€ einmalig!

Bei fünf Nutzern zahlt jede Person also lediglich 70 Euro für effektiv 400 GB Online-Speicher, der nie abläuft. Das ist erheblich weniger, als manch anderer Cloud-Dienst im Jahr an Abogebühren verlangt.

→ Zum Angebot: -75 % auf pCloud Family 2 TB (Lifetime & 5 Nutzer)

