Facebook spielt ab nächster Woche Podcasts von Apple und Spotify

Facebook startet kommende Woche sein Podcast-Angebot. Dabei werden Dienste wie Apple Podcasts oder Spotify sowie andere Quellen genutzt, um Inhalte direkt in Facebook abzuspielen. Diese werden von Facebook allerdings rechtlich in Teilen vereinnahmt, was Podcast-Produzenten wissen sollten, bevor sie ihre Produktionen dort eintragen.

Facebook bringt kommende Woche auch Podcasts in die Plattform. Ab dem 22. Juni werden Nutzer Episoden direkt in der Facebook-App hören können, diese werden in einem neuen Podcasts-Tab aufgelistet und abgespielt werden, den es aktuell noch nicht gibt.

Dabei ist das neue Angebot allerdings eher eine Übernahme aus anderer Quelle, wie aus Schilderungen der Neuerung hervorgeht.

Facebook holt sich die Episoden aus anderen Diensten

Facebook übernimmt so etwa von den großen Podcast-Angeboten wie Apple Podcasts oder Spotify die Episoden und spielt sie direkt in einem Player in der ‚App ab. Es können auch beliebige RSS-Feeds genutzt werden, um Podcasts bei Facebook einzutragen.

Facebook weist aktuell in E-Mails an Podcast-Produzenten darauf hin, dass diese ihre Produktionen nun bei Facebook eintragen können. Kleingedruckt ist allerdings vermerkt, dass Facebook in gewissem Umfang Rechte an den übernommenen Inhalten erwirbt, was Produzenten bedenken sollten, bevor sie ihre Inhalte bereitstellen. Zudem hat man mit „Clips“ ein Tool für Podcaster vorbereitet, mit dem diese eine Art Trailer aus ihren Episoden produzieren können, der sich dann auf Facebook veröffentlichen lässt.

Unterdessen sind seit kurzem die neuen Abo-Features von Apple Podcasts verfügbar, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Wie erfolgreich diese sein werden, muss sich allerdings noch zeigen.

