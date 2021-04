Facebook-Panne: Persönliche Daten wie Rufnummer von halber Milliarde Nutzer noch immer im Netz

Persönliche Daten von einer halben Milliarde Facebook-Nutzern zirkulieren immer noch im Netz. Dabei handelt es sich zwar nicht um jüngst von dem Unternehmen verlorene Datensätze, deren Verbreitung kann nur immer noch nicht erfolgreich eingeschränkt werden.

Nach wie vor sind persönliche Daten von zahlreichen Facebook-Nutzern im Netz auffindbar. Ein Datensatz, der insgesamt rund 533 Millionen Nutzerkonten betrifft, macht weiterhin seine Runden in einschlägigen Kreisen der IT-Szene. Diese Daten sind auf dem Stand von 2019, damals waren sie von Facebook unzureichend gesichert online aufbewahrt und in der Folge abgegriffen worden.

Facebook hatte auf das Problem bereits zuvor reagiert und den Abfluss gestoppt, das Problem ist aber: Die Daten sind noch immer zu haben.

Die Daten umfassen unter anderem Informationen über den angegebenen Namen eines Nutzers, sein Geschlecht, seinen Beruf sowie seine Mobilfunknummer. Wie ein Nutzer nun erklärte, sei er im Besitz von unter anderem rund 6,05 Millionen Datensätzen deutscher Nutzer, rund 1,25 Millionen Österreicher sind in seiner Kartei. Der weitaus größte Teil des Datensatzes stammt von Nutzern aus Ägypten.

This is old data that was previously reported on in 2019. We found and fixed this issue in August 2019. https://t.co/mPCttLkjzE

— Liz Bourgeois (@Liz_Shepherd) April 3, 2021