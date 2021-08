Home Sonstiges Facebook-App nach dem Update mit übersichtlicheren Einstellungen

Zu Facebook kann man stehen, wie man will. Eines ist jedoch unbestritten, die Einstellungen der App im Allgemeinen und im Speziellen zum Datenschutz sind, höflich formuliert, hinsichtlich der Verständlichkeit suboptimal. Das hat das soziale Netzwerk erkannt und will bis Ende der Woche in entsprechendes Update bereitstellen.

Update soll Einstellungsmenü entzerren

2018 hatte Facebook die Einstellungen zentralisiert und diese auf einer Seite gesammelt. Das Ergebnis war sehr unübersichtlich und für Unbedarfte eher erschlagend. Man verlor also rasch schnell die Übersicht und die Lust, was gut für Facebook ist. Schließlich lebt das Unternehmen davon, so viele Daten wie möglich über seine Nutzer erheben zu können.

Mit dem App-Update, welches bis Ende der Woche ausgerollt werden soll, will Facebook die Einstellungen entzerren und wiederum etwas dezentralisieren. Derzeit bietet die App insgesamt sechs Hauptkategorien im Einstellungsmenü an: Konto, Präferenzen, Zielgruppe und Sichtbarkeit, Berechtigungen, Ihre Informationen sowie Community-Standards und Rechtsrichtlinien.

Mit dem kommenden Update soll das vereinfacht und auf mehrere Seiten aufgeteilt werden. Damit steigt die Übersicht an und Nutzer können sich besser orientieren. Außerdem soll eine weitere Verknüpfung für eine Datenschutzprüfung direkt oben im Einstellungsmenü implementiert werden.

Bis Ende der Woche verfügbar

Facebook kündigte diese Veränderungen bis zum Ende der aktuellen Woche an, das Update soll über den App Store ausgerollt werden, die der hauseigene Blog-Beitrag erklärt. Übrigens, die Neugestaltung des Einstellungsmenüs gilt auch für die Webseite.

