Face ID auf dem Mac? Big Sur enthält Hinweis auf TrueDepth-Kamera

Der Mac wird wohl Face ID bekommen, das war zwar schon immer wieder einmal vermutet worden, jetzt finden sich aber konkrete Hinweise in macOS. Allerdings dürfte die Einführung eines Mac mit TrueDepth-Kamera noch ein wenig hin sein.

Die Hoffnung auf Face ID am Mac hat gerade wieder einen gewaltigen Schub erhalten. Bei 9to5Mac fand man Hinweise auf die 3D-Gesichtserkennung. Diese sind in einer neuen Erweiterung versteckt, die im Code von macOS Big Sur enthalten ist, das nächste große Update für den Mac ist aktuell in der Beta und liegt in dritter Beta für Entwickler und zweiter Public Beta vor.

Wann kommt der Mac mit Face ID?

Nun fand man im Code von macOS Big Sur eine Erweiterung, die auf die PearlCamera hinweist, so nennt Apple intern die Kombination aus der TrueDepth-Kamera und Face ID in aktuellen iPhones. Eingeführt worden war Face ID 2017 im iPhone X. Weiter werden Techniken wie „FaceDetect” und “BioCapture erwähnt, das erinnert an die Umsetzung von Face ID in iOS. Allerdings, ein wenig Geduld werden Nutzer noch brauchen, denn die Implementation ist offenbar noch in einem frühen Stadium. Dass Apple Face ID für den Mac plant, wurde schon früher vermutet, da immer wieder entsprechende Patente eingereicht wurden, über die wir auch berichtet hatten. Diese beschreiben auch Möglichkeiten eines automatischen Aufweckens des Mac, sobald sich ein Nutzer dem Rechner nähert.

Gut denkbar, dass der erste Mac mit Face ID bereits eines der neuen ARM-Modelle sein wird.

