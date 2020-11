Home Apps Exklusiv für euch: „Readly“ mit 5000 Magazinen/Zeitungen 1 Monat gratis + Christmas-Angebot

Gerade in Zeiten des Lockdowns und für den Winter haben wir mehr Zeit zum Lesen. Wir freuen uns deshalb, dass die Magazin- und Zeitungsflatrate „Readly“ für Apfelpage zwei exklusive Angebote bereitstellt. Ihr könnt deren Service von über 5.000 Magazinen gratis ausprobieren und günstiger zu Weihnachten verschenken.

Wer Apfelpage schon länger verfolgt, kennt auch unseren Partner Readly. Der Aboservice bietet für eine kleine Summe im Monat unlimitierten Zugang zu über 5.000 Online Magazinen und Zeitungen aus allen möglichen Genres. Als Technik-Fans profitiert ihr von Titeln wie Computer Bild, Mac Life, Macwelt Special, iPhone & iPad Life, CHIP, Futurezone, Connect, WIRED und vielen mehr.

Und aus anderen Genres können unter anderem das TIME Magazine, FORBES, Profil, Sport Bild, Auto BILD, InTouch, VICE, GEWINN, Börse Online etc. überzeugen. Sogar Zeitungen wie Ausgeben vom Standard in Österreich, der Welt am Sonntag in Deutschland und von Schweizer Magazinen sind dabei.

Zusammengenommen würdet ihr dafür eine Stange an Geld hinlegen. Mit Readly gibt es alle neuen Ausgaben und oft auch das ganze Archiv für nur 9,99 im Monat.

Leser von Readly bekommen:

Günstige Flatrate für TOP-Titel , die sonst nirgends zu finden ist

für , die sonst nirgends zu finden ist Jederzeit kündbar

Moderne App auf iPhone, iPad, Android

auf iPhone, iPad, Android Browserversion für Mac und PC

Teilen-Funktion für ganze Familie: 5 Profile

Offline Lesen , Textsuche im ganzen Archiv

Lesen im ganzen Archiv Online Magazine + Zeitungen

Titel aus Deutschland, Österreich, Schweiz und dem Ausland

Exklusives Apfelpage-Angebot

Und als Apfelpage-Leser profitiert ihr von 1 Gratismonat „Readly“ + anschließend 10% Rabatt, sprich danach nur 8,99 Euro pro Monat. Dies gilt für drei Folgemonate. Das Ganze ist natürlich jederzeit und sogar direkt nach dem Gratismonat kündbar. Ihr könnt Readly also vollkommen ohne Kosten vier Wochen in vollen Zügen ausprobieren: Zu unserem exklusiven Leserangebot kommt ihr nur mit dem Link unten. Schaut gerne unverbindlich vorbei.

Exklusives Christmas-Angebot für AP-Leser

Ihr wollt dieses Jahr zu Weihnachten mit einem originellen und virtuellen Geschenk aufwarten? Oder euch selber zum Lesen von Qualitätsmedien motivieren? Dann sind die Readly-Giftcards eine nette Möglichkeit. Und als Apfelpage-Leser spart ihr auch hier. Readly gibt euch zB. den Gutschein für vier Monate um nur 29,90 statt knapp 40 Euro, ihr spart 25%.

