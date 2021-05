Exklusiv am neuen Apple TV 4K: YouTube jetzt mit 4K bei 60 fps

YouTube hat die Unterstützung für 4K-Videos mit mehr Bildern in der Sekunde auf dem neuen Apple TV 4K aktiviert. Dieser Wiedergabemodus wird auch exklusiv auf der aktualisierten Version der TV-Box angeboten, er kann nur mit Hilfe des schnelleren Chips des neuen Apple TV 4K realisiert werden.

I am apparently the only person on the internet who cares about this, but yes: The new Apple TV does 3840×2160@60 in HDR in the YouTube app. pic.twitter.com/ovuvibWMsf

— Daniel Vydra (@stillhereiguess) May 21, 2021