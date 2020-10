Home Deals Eve bringt Light Strip mit HomeKit-„Adaptive Lightning“ (+aktuell günstiger)

Wir erwähnten bereits des Öfteren, dass 2020 abseits von Corona offensichtlich ganz im Zeichen von HomeKit und Smart Home zu stehen scheint. Und seit gestern bietet Eve für seinen Light Strip ein interessantes Firmware-Update an. Hier unsere Zusammenfassung.

Adaptive Lightning ist nun verfügbar

Der deutsche Hersteller Eve bietet nun als erster Hersteller für HomeKit-fähige Leuchtmittel die Möglichkeit an, das mit iOS 14 für HomeKit neu eingeführte Feature namens „Adaptive Lightning“ für seinen Light Stripe zu nutzen. Das dafür notwendige Firmwareupdate lässt sich direkt über die Eve-App herunterladen und installieren. Ruft dazu einfach unter „Einstellungen“ >> „Geräte“ den Light Strip auf, das Update sollte euch direkt angezeigt werden.

NEW: Eve Light Strip supports Adaptive Lighting You’re the first to experience this exclusive feature with your Eve Light Strip. Install the free firmware update from the Eve app now! More: https://t.co/QcrzAArvne pic.twitter.com/ZnaGT9Iv2y — Eve (@meeteve) October 28, 2020

Was ist „Adaptive Lightning“ eigentlich?

Die neu eingeführte Funktion Adaptive Lightning ist im Prinzip ein „Night Shift“ für HomeKit-fähige Leuchtmittel. Genau wie unter iOS werden an die jeweilige Tageszeit die Weißwerte entsprechend angepasst, um so für eine augenschonendere Beleuchtung zu sorgen. Dabei regelt das Feature je nach Stand der Sonne die Weißwerte entsprechend eures Standorts ein. Das soll laut Apple das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden steigern.

Dazu passt es doch, dass besagter Light Strip von Eve zurzeit etwas günstiger zu haben ist, ihr zahlt derzeit nur knapp 69,00€ statt der veranschlagten 79,95€ UVP für das Basis-Set mit 2m Länge.

Philips Hue wird demnächst nachziehen

Um eine Frage vorab zu klären: Signify, der Hersteller hinter Philips Hue, hat sich schon auf Twitter geäußert und versprochen, für seine Lightstripes diese Funktion noch bis Ende des Jahres nachzuliefern. Unklar ist hierbei nur, für welche Generationen der Lightstripes das Feature verfügbar sein wird.

Hi Mattis, we will be supporting HomeKit Adaptive Lighting later this year, stay tuned for updates. — Philips Hue (@tweethue) October 28, 2020

Wer von euch konnte Adaptive Lightning schon ausprobieren? Über ein kurzes Feedback freuen wir uns natürlich!

