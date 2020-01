Erste Android-Smartphones könnten 2020 Ultrabreitband-Funk von iPhone 11 übernehmen

Android-Smartphones könnten dieses Jahr die Ultrabreitband-Technologie aufgreifen, die bereits im iPhone 11 und iPhone 11 Pro steckt. Einen entsprechenden Chip könnten Hersteller von einem niederländischen Halbleiterspezialisten beziehen. Die Ultrabreitband-Ausstattung der iPhone 11-Modelle kommt derzeit noch kaum zur Anwendung, für die Zukunft stehen aber verschiedene teils sehr interessante Nutzungsmöglichkeiten im Raum.

In diesem Jahr könnten wir erste Android-Smartphones mit Ultrabreitband-Technologie sehen, das vermuten Analysten der Großbank Barclays. Die Ultra Tideband-Ausstattung steckt bereits in Form eines entsprechenden Chips im iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max, sie wird etwa bei AirDrop genutzt, um ein Gerät mit der selben Ausstattung, auf das ein iPhone gerichtet wird, ganz oben in der Liste verfügbarer AirDrop-Geräte anzuzeigen. In Zukunft könnten aber noch deutlich mehr Anwendungen hinzukommen: Per Ultrabreitband-Verbindung, die im Nahbereich funktioniert, könnte ein Smartphone etwa als drahtloser Autoschlüssel dienen. Auch könnten Smartphones bei Annäherung drahtlos Türen in Gebäuden öffnen, sowie Lichter, Lautsprecher oder andere Geräte im Smart Home steuern.

Die verbaute Technik könnte dem Nutzer folgen, während dieser sich durch verschiedene Räume bewegt. Auch der noch immer von Apple erwartete Bluetooth-Ortungsanhänger soll sich dieser Technik bedienen.

Android-Smartphones könnten mit holländischen Chips kommen

Wie es weiter heißt, könnten 2020 verschiedene Android-Smartphones mit einem Ultrabreitband-Chip ausgeliefert werden, der vom niederländischen Halbleiterspezialisten NXP Semiconductors entwickelt wurde. Samsung hatte 2019 bereits eine Kooperationsvereinbarung mit NXP geschlossen, die eine gemeinsame Entwicklungstätigkeit in diesem Bereich zum Gegenstand hatte. ÄWelche weiteren Hersteller die Technologie von NXP Semiconductors verwenden könnten, ist noch nicht bekannt.

