Endlich! iOS 14.5 und iPadOS 14.5 ist jetzt für alle Nutzer verfügbar

Gerade eben hat Apple iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt eine Reihe neuer Features, die im Alltag durchaus praktisch sein können. Mit der Veröffentlichung von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 geht ein ausgedehnter Beta-Zyklus zu Ende.

Apple hat gerade eben die Aktualisierung auf iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für alle Nutzer zur Verfügung gestellt. Dieses Update wird nach einem extrem langen Beta-Test mit insgesamt acht Testversionen an die Allgemeinheit der iPhone- und iPad-Nutzer verteilt. Wenn ihr im Moment die Aktualisierung noch nicht angezeigt bekommt, wartet noch einige Minuten. Das Update wird in Wellen nach und nach an alle Nutzer verteilt.

Apple hat in dieses Update einige praktische Neuerungen einfließen lassen. So ist es nun etwa möglich, ein iPhone mit Face ID auch mit Maske zu entsperren, sofern der Nutzer auch eine entsprechend vorbereitete Apple Watch besitzt.

Diese muss die watchOS-Version 7.4 installiert haben und zudem entsperrt am Handgelenk getragen werden.

Weitere Neuerungen in iOS 14.5

Eine weitere große Neuerung ist die App-Tracking-Transparenz, mit der Apple den Nutzern die Möglichkeit geben will, effektiver über die Nutzung ihrer persönlichen Daten zu entscheiden. Der Nutzer muss der Nutzung seiner App-Nutzungsdaten explizit zustimmen, diese Änderung hat im Vorfeld bereits für einigen Wirbel in der Werbebranche gesorgt.

Sodann müssen Nutzer in Zukunft entscheiden, ob Siri für sie männlich oder weiblich sein soll, dies ist bei der Einrichtung eines neuen iPhones festzulegen. Außerdem können Nutzer das iPhone 12 nun auch im Dual-SIM-Modus im 5G-Netz verwenden.

Ferner werden die neuen Controller für Playstation 5 und Xbox Series X unterstützt. Weitere Neuerungen betreffen allgemeine Verbesserungen für Apple Maps und die Musik-App. Zudem erhält iOS 14.5 ein neues Akkuanalysetool für das iPhone 11 und iPhone 11 Pro / Pro Max.

Darüber hinaus wurden noch eine Reihe weiterer Verbesserungen hinzugefügt, über die wir noch ausführlich berichten werden.

