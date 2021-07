Home Sonstiges Emoji 14.0: Diese Emojis könnten dieses Jahr erscheinen

Emoji 14.0: Diese Emojis könnten dieses Jahr erscheinen

Übermorgen ist Welt-Emoji-Tag. Daher lohnt es sich, einen Blick auf die Liste der Emojis zu werfen, die möglicherweise in den kommenden Monaten im Zuge von Unicode 14.0 erscheinen werden.

In erster Linie sollen die kommenden Emojis laut Medienberichten erneut im Zeichen der Gleichberechtigung stehen. So umfasst der bisherige Entwurf von Emoji 14.0 beispielsweise einen schwangeren Mann, eine Person mit Krone, deren Geschlecht nicht klar erkennbar ist sowie neue Handzeichen in verschiedenen Hauttönen.

Darüber hinaus könnten allerdings auch neue Szenarios in der finalen Version repräsentiert werden, wie zum Beispiel ein salutierender Emoji, eine sich beißende Lippe und eine leere Batterie.

Diese Bilder stellen bislang nur Konzepte dar und zeigen nicht die eigentlichen Emojis, die möglicherweise mit der kommenden Unicode-Version veröffentlicht werden. Denn die Umsetzung erfolgt letztlich durch jene Firmen, die die Emojis in ihre Programme implementieren, wie beispielsweise Apple.

Emoji 14.0 soll auch Fehler beheben

Einen Emoji, auf dem ein Gesicht zu sehen ist, das die Hand vor den Mund hält, gibt es bereits seit längerem. Dennoch wurde dieser in iOS und Android jeweils unterschiedlich implementiert. Während er auf den meisten Handys mit lachenden Augen zu sehen ist, hat er in iOS einen eher ernsten Blick. Dieses Problem soll mit der Veröffentlichung von Emoji 14.0 behoben werden.

Release voraussichtlich im September

Noch ist jedoch nicht klar, welche Emojis, die im Entwurf enthalten sind, tatsächlich auch genehmigt werden. Hier verrät ein Blick auf die vorherigen Jahre allerdings, dass diese in der Regel mehrheitlich übernommen werden. Geplant ist die Veröffentlichung der finalen Version im September.

Bevor die Emojis jedoch verwendet werden können, dürfte es noch etwas länger dauern. Denn wie bereits erwähnt, müssen diese erst noch in von den entsprechenden Firmen implementiert werden. Bezogen auf iOS erfolgt dies erfahrungsgemäß erst in der ersten Hälfte des kommenden Jahres.

