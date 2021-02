Home Gerüchte Elon Musk will ein Buch schreiben: „Lessons learned“

Tesla CEO Elon Musk hält seine rund 46 Millionen Follower auf Twitter stets bei guter Laune. Nebst absurden und eigens kreierten Memes verkündete er vor zwei Tagen, dass er ein Buch schreiben möchte.

Unter dem Titel „Lessons Learned“ möchte Musk seine Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse, die er in den letzten zwei Dekaden angesammelt hat, zu Papier bringen. Vor allem soll es dabei um den Aufbau seiner beiden größten Unternehmen gehen: Tesla und SpaceX. Was er hier gelernt hat und anderen mit auf den Weg geben möchte, könnte schon bald in seinem ersten Buch stehen.

Nähere Informationen verkündete Musk noch nicht. Und wir erinnern an dieser Stelle gerne nochmals: Elon Musk hatte schon so ziemlich alles einmal angekündigt, den Zeitplan aber nicht wirklich ernstgenommen.

Elon Musk entschlüsseln

Während Musk noch am 2. Februar verkündete, dass er eine Twitter-Auszeit nehmen wird, hielt er es keine 48 Stunden aus und bombardierte den Kurznachrichtendienst weniger später mit kryptischen Memes zum Dogecoin, dem Lied „Sandstorm“ und vielen weiteren Dingen, die der gewöhnliche Milliardär eher nicht publiziert.

Darunter war dann auch der Tweet „Time to tell the story of Tesla & SpaceX“. Seine Follower rätselten, was er damit meinen könnte. Ein Podcast oder eine Clubhouse-Session? Dem entgegnete Musk, dass es vielleicht zu aufwendig sein könnte. Auf die Frage, ob er ein Buch schreiben würde, antwortete Musk schließlich mit „Ja“.

