Einsteiger-iPad: Noch dünner und mit mehr Leistung ab Herbst?

Apple wird diesen Herbst wohl auch eine neue Generation des iPad für preisbewusste Kunden vorstellen. Dieses aktualisierte Einsteiger-iPad wird zwar wohl am bekannten Design festhalten, Apple soll allerdings abermals an der Performanceschraube drehen und einen schnelleren Prozessor verbauen.

Apple wird in diesem Herbst wohl auch das günstige iPad (Affiliate-Link) aktualisieren. Es sei damit zu rechnen, dass die neunte Generation des Einsteiger-iPads mit einer verbesserten Performance wird aufwarten können, lässt sich aktuell Mark Gurman von der Agentur Bloomberg vernehmen, der über gute Verbindungen in Richtung Cupertino verfügt.

Bloomberg's @markgurman details Apple's plans for new iPhone updates later this year, along with new Apple watches, airpods and more https://t.co/SCBvhfAGip pic.twitter.com/3xo0fHqbnD

— Bloomberg (@business) August 19, 2021