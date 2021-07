Home Hardware Einova Sirius: Kompaktes Ladegerät mit USB-C und 65 Watt

Da man jetzt nach und nach wieder mehr herumreisen kann, benötigt man auch ein passendes Netzteil samt Ladekabel, um seine Geräte aufzuladen. Eine Option ist hier der neue Einova Sirius.

Der Einova Sirius soll „perfekt fürs Reisen“ sein, so der Hersteller. Das Netzteil wiegt nicht einmal 200 Gramm und misst unter einem Zoll in der Diagonale. Zum Vergleich: Die Länge des Sirius entspricht ungefähr der Breite eines iPhone 12 Pro. Erhältlich ist das Gerät in den Farben Schwarz und Weiß.

Praktisch ist, dass sich der Teil mit dem Stecker abnehmen lässt. So passt der Einova Sirius selbst in die kleinsten Fächer einer Tasche oder eines Rucksacks. Vorteilhaft ist auch, dass dieser Teil entweder vertikal oder horizontal eingesetzt werden kann. Das ist besonders dann hilfreich, wenn beispielsweise bei einer Steckdose hinter einer Couch wenig Platz ist.

Spezifikationen

Der Einova Sirius lädt eure Geräte mit 65 Watt und unterstützt „USB-C Power Delivery“. Das bedeutet ganz einfach, dass man im Vergleich zu einem mitgelieferten MacBook-Netzteil keine Abstriche machen muss. Das für das Aufladen notwendige Kabel ist bereits im Lieferumfang enthalten. Es hat auf beiden Seiten einen USB-C-Stecker und ist knapp zwei Meter lang. Weiters unterstützt der Sirius die von dem Hersteller patentierte „EcoVoltas“-Technologie. Diese sorgt dafür, dass das Netzteil um einiges energieeffizienter als die Modelle der Konkurrenz ist.

Einova Sirius: Preise und Verfügbarkeit

Der Einova Sirius ist auf der Webseite des Herstellers erhältlich. Der Kostenpunkt liegt bei 99,90 Euro.

