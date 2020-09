Eine neue Generation von Managern: Was kommt nach Tim Cook?

Bei Apple laufen erste Planspiele für die zukünftige Zusammenstellung des Top-Managements. Tim Cook startet in sein zehntes Jahr als Apple-CEO und auch wenn eine unmittelbare Wachablösung nicht geplant ist, werden bereits erste Erwägungen um einen Nachfolger vorgenommen. Auch weitere Spitzenpositionen müssen über kurz oder lang neu besetzt werden.

Apples Management plant seine eigene Umstrukturierung. Mark Gurman fasst verschiedene Überlegungen zur Neubesetzung von Führungspositionen im Unternehmen zusammen. Diese beinhalten sowohl das zukünftige Ausscheiden von Managern aus dem Konzern, wie auch das Aufrücken anderer Verantwortungsträger auf höhere Posten.

Das ganze beginnt beim höchsten Chef selbst: Tim Cook hat zwar derzeit noch keine Ambitionen eines baldigen Rücktritts, intern soll aber bereits über mögliche Nachfolger diskutiert werden. Ganz oben auf der Liste der Kandidaten soll danach Jeff Williams stehen. Er ist aktuell COO bei Apple und wurde schon früher für eine Übernahme des Chefpostens ins Gespräch gebracht.

Cook und Williams verstehen sich gut, was auch in einer ähnlichen Herangehensweise bei vielen Fragen des Tagesgeschäfts begründet ist. Beide sind Pragmatiker und in ihren Entscheidungsprozessen auf operative Aspekte fokussiert.

Wie ein Wechsel in Apples Management abläuft, war zuletzt im Fall von Phil Schiller zu beobachten. Er trat vor kurzem von seinem Posten als Manager für Apples weltweites Marketing zurück und wurde Apple Fellow, Apfelpage.de berichtete. Sein Nachfolger Greg Joswiak, zuvor verantwortlich für Apples Produktmarketing, hatte in den zurückliegenden Jahren nach und nach bereits immer mehr Aufgaben von Schiller übernommen und sich so auf seine neue Rolle vorbereitet. Natürlich benötigt er aber ebenfalls einen Nachfolger. Ein wahrscheinlicher Kandidat hier ist offenbar VP Kaiann Drance, derzeit verantwortlich für das iPhone-Marketing und damit einen wichtigen Aktivposten bei Apple.

Eine neue Generation von Managern

Auch Susan Prescott und Stan Ng wären mögliche Kandidaten für das Management des Produktmarketings, sie verantworteten zuvor das Marketing für die Apple Watch beziehungsweise das Enterprise-Produktportfolio.

Craig Federighi wird wohl noch für einige Jahre Apples Softwareentwicklung verantworten, er ist aktuell mit seinen 51 Jahren der jüngste Manager in Apples Führungsteam. Mögliche Nachfolger für Federighi wären Sebastien Marineau-Mes, aktuell verantwortlich für Teile der AI-Entwicklung bei Apple und Jon Andrews. Der vollständige Überblick über mögliche Pläne findet sich bei Bloomberg.

Grundsätzlich entfaltet sich ein Bild einer sorgsam vorbereiteten Übergabe von Top-Positionen im oberen Management des Unternehmens, wobei eine Sache sofort auffällt. Die Belegschaft der Spitzenpositionen rekrutiert Apple fast immer aus eigenen Reihen. Die leitenden Manager und deren potenziellen Nachfolger sind häufig schon seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Apple.

