Home Deals Ein GB kostenlos: Telekom mit Aufladegeschenk für Prepaid-Kunden im November

Ein GB kostenlos: Telekom mit Aufladegeschenk für Prepaid-Kunden im November

Die Deutsche Telekom verschenkt im November zusätzlich zum üblichen Datengeschenk speziell an Prepaid-Kunden noch ein weiteres GB Datenvolumen. Hierbei sind die Konditionen ein wenig anders: Die Mein Magenta-App führt bei dieser Aktion nicht zum Ziel.

Die Deutsche Telekom hat zwar im November ihre bekannte Aktion des Datengeschenk abermals aufgelegt, doch darüber hinaus läuft noch eine spezielle Aktion nur für Kunden mit einem Prepaid-Vertrag. Diese erhalten ein GB zusätzliches kostenloses Datenvolumen für ihre mobile Internetnutzung, für Prepaid-Kunden ist das kein schlechtes Angebot.

Die Konditionen sind hier ein wenig anders als bei dem üblichen Datengeschenk der Telekom für Kunden mit Laufzeitverträgen.

So könnt ihr teilnehmen

Das Aufladegeschenk, wie die Telekom ihr angebot nennt, erhalten alle Kunden, die im Aktionszeitraum – noch bis Ende November – eine Aufladung ihres Guthabens mittels Sofort oder automatischer Aufladung durchführen. Und leider sind auch wieder nicht grundsätzlich alle Tarife mit dabei. Die Telekom schreibt hierzu auf einer speziellen Seite:

Bis zum 30.11.2021 erhalten Prepaid-Kunden in Tarifen mit inkludiertem Datenvolumen (ausgenommen MagentaMobil Start 1. Gen., Tarife mit voreingestellter DayFlat, Xtra Tarife und Family Card Start) bei der Sofort- oder automatischen Aufladung Ihres Prepaid-Guthabens 1 GB Datenvolumen (Telekom Aufladegeschenk) zusätzlich. Alle weiteren Auflademethoden sind ausgenommen. Das zusätzliche Datenvolumen ist 30 Tage gültig und gilt in Deutschland sowie in der Ländergruppe 1 inkl. Schweiz. Nach Verbrauch gelten wieder die Konditionen Ihres Tarifs bzw. Ihrer Datenoption. Bei mehreren Aufladungen innerhalb des Aktionszeitraums werden die 1 GB Datenvolumen nur einmal gewährt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!