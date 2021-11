Home Deals eBook der Woche: „Mord mit Whisky“ für nur 1,99€

Es ist Samstag, das Wochenende ist endlich da. Ideal also, um mal in einem Buch zu schmökern. Passend dazu gibt es nun wieder den Pageturner, wo Apple ein ausgesuchtes E-Book zu einem extrem günstigen Preis anbietet.

Hochprozentig kriminell

Abigal Logan, erfolgreiche Fotojournalistin Anfang dreißig, hätte nie gedacht, dass sie einmal eine Whisky-Destillerie in Schottland erben würde. Und eine Frau als Eigentümerin eines solchen Kleinods? Als sie mit ihrem Kollegen Patrick, einem Whisky-Kenner, und ihrem Terrier Liam dort ankommt, macht man ihr sehr deutlich klar, dass man sie nicht haben will. Es gibt Sabotageakte in der Destillerie, man bedroht sie, und dann findet man einen ihrer Angestellten tot im Whisky-Bottich.

Ein Krimi aus den schottischen Highlands mit viel Whisky und Flair.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses eBook dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

