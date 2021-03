Home Apps E-Book der Woche: „Schlüssel 17“ für 1,99€ kaufen

Das Wetter heute ist wieder typisch norddeutsch, sehr windig und leicht regnerisch. Also ideal, um es sich auf der Couch oder im Sessel gemütlich zu machen. Wer sich dazu passend die Zeit vertreiben will, sollte einen Blick auf den Pageturner von Apple werfen – dieses Wochenende gibt es einen spannenden Krimithriller.

In der Kuppel des Berliner Doms hängt eine grausam zugerichtete Tote mit schwarzen Flügeln: Es ist die prominente Dompfarrerin Dr. Brigitte Riss. Um den Hals trägt sie einen Schlüssel. In den Griff ist die Zahl 17 geritzt. Tom Babylon vom LKA will diesen Fall um jeden Preis. Denn mit diesem Schlüssel verschwand vor vielen Jahren seine kleine Schwester Viola. Doch Tom bekommt eine unliebsame Partnerin für die Ermittlung. Die Psychologin Sita Johanns fragt sich schon bald, wer in diesem Fall mehr zu verbergen hat: Tom oder der Mörder, der sie beide erbarmungslos vor sich hertreibt.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book noch bis heute Abend zu einem Sonderpreis von 1,99€ zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Board. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

