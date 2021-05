Home Apps E-Book der Woche: „Nordseedämmerung“ für 1,99€ kaufen

Es ist endlich Wochenende und auch das Wetter soll hervorragend werden. Zwei Gründe, um möglichst viel Zeit draußen zu verbringen. Dennoch wollen wir auf den Pageturner aufmerksam machen, denn Apple pünktlich zum Wochenende bereitstellt. Der Kriminalroman ist aber auch so etwas wie Urlaub.

Sommerpause. Der Bundespräsident macht Urlaub auf Juist. Doch es mehren sich die Hinweise, dass ein Mörder auf ihn angesetzt wurde. Kriminalhauptkommissar Tobias Velten wird von Berlin auf die ostfriesische Insel entsandt, um das Sicherheitsteam vor Ort zu unterstützen. Und er hat noch einen zweiten, geheimen Auftrag: Offenbar gibt es einen Spitzel in den eigenen Reihen. Velten muss ihn so schnell wie möglich überführen – sonst wird sein erster Einsatz an der Nordsee tödlich enden.

Als Pageturner gibt es dieses E-Book noch bis Montag zu einem Sonderpreis von 1,99€ zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

