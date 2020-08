Düstere Prognose: WeChat-Aus im App Store könnte iPhone-Verkäufe in China einbrechen lassen

Apples iPhone-Geschäft könnte durch den derzeitigen Kreuzzug der Trump-Administration auch in den USA Schaden nehmen. Wenn nämlich die Chat-App WeChat in den USA oder anderen Märkten verboten werden sollte, könnte dies die Verkäufe von iPhones in dem Land merkbar bremsen.

Apples iPhone-Geschäft droht womöglich eine Gefahr, die im eigenen Heimatmarkt entsteht, darauf weist aktuell der Analyst Ming-Chi Kuo hin. In einer entsprechenden Notiz von TF International Securities schreibt er, ein Verbot von WeChat könne sich deutlich negativ auf die Verkäufe des iPhone auswirken. Er bezieht sich damit auf eine kürzlich von US-Präsident Donald Trump unterschriebene Anordnung, die einen Verkauf verschiedener chinesischer Dienste oder andernfalls ein Verbot dieser Anwendungen in den USA vorsieht. Hierbei würde es für US-bürger- und Unternehmen unter Strafe gestellt, weiterhin mit den chinesischen Mutterkonzernen von TikTok und eben auch WeChat Geschäfte zu machen.

Solche Schritte der US-Politik haben in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit auch oft dazu geführt, dass Unternehmen in anderen Märkten den US-Vorgaben folgten, um ihre eigenen Geschäftsprozesse zu schützen. Für den Fall nun, dass WeChat weltweit aus dem App Store von Apple verschwinden müsste, sieht der Analyst einen Rückgang der iPhone-Verkäufe aufs Jahr gesehen um erstaunliche 25% bis 30% in China.

Auch andere Produktgruppen von Verbot betroffen

WeChat ist eine vor allem in China äußerst populäre Plattform, deren Funktionalität weit über ein soziales Netzwerk hinausgeht. Über WeChat lassen sich Filme schauen, Nachrichten lesen, Spiele spielen, Produkte bestellen und im Handel bezahlen. Für viele chinesische Verbraucher ist WeChat der zentrale Dreh- und Angelpunkt für digitalen und analogen Konsum. Vor diesem Hintergrund sieht der Branchenbeobachter auch eine potenzielle Beeinträchtigung von Verkäufen anderer Produkte von Apple in China.

So glaubt er, die Verkäufe von iPad, Apple Watch, AirPods und Mac könnte bei einem weltweiten Ausschluss von WeChat aus dem App Store um zwischen 15% und 25% zurückgehen. Würde die App dagegen nur aus dem amerikanischen App Store entfernt werden, würden die iPhone-Verkäufe dagegen nur zwischen 3% und 6% nachgeben. Bei den Verkäufen anderer Produkte ergäbe sich ein Minus von weniger als 3%.

Der Analyst geht sogar so weit, Investoren zu empfehlen, ihre Anteile an Unternehmen in Apples Lieferkette wie LG Innotek und Genius Electronic Optical in Erwartung einer sinkenden iPhone-Produktion zu verringern. Ob es freilich so schlimm kommt, bleibt offen, wenn auch der Anteil verkaufter iPhones in China jährlich rund 15% von Apples iPhone-Verkäufen ausmacht. Aktuell sieht es wie berichtet danach aus, als würde Microsoft zumindest das US-Geschäft von TikTok übernehmen.

Nachtrag

In einer früheren Version des Artikels wurde im Titel irrtümlich von einem drohenden weltweiten Einbruch der Verkäufe gesprochen, dies wurde korrigiert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!