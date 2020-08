Dreharbeiten zu iPhone-12-Keynote: Apple wirft angeblich Leaker raus

Wenn man dem Twitter-Accounts von @LeaksApplePro Glauben schenkt, wurde er von den aktuell laufenden Dreharbeiten zur iPhone-Keynote, die am 7. September stattfinden soll, rausgeworfen. Apple soll die Keynote gerade drehen, ähnlich wie die WWDC 2020 als Online-Event. Zuvor hatte der Leaker bereits Details zum neuen iPhone und anderen Produkten geleakt. Alles weitere nach dem Absatz.

Disclaimer: Hierbei handelt es sich um höchst spekulative Gerüchte. Wir wollten sie euch aber nicht vorenthalten!

Tim Cook persönlich habe heute bei den Dreharbeiten zur iPhone-12-Keynote angemerkt, dass ein Maulwurf im Apple Park aktuell auf Twitter leakt, so LeaksApplePro. Damit war natürlich er selber gemeint und er konnte anschließend nur mehr sporadisch tweeten. Apple kontrollierte noch härter. Nun sind heute restlos alle Leute außer den Kameramännern am Setting rausgeschmissen worden.

LeaksApplePro hat zuvor heute folgende Leaks gestreut, die er angeblich vom Setting der Dreharbeiten mitgenommen hatte:

“We do have, one more thing. Do you remember when we first presented our wireless charger…”

— Leaks (@LeaksApplePro) August 17, 2020