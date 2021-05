Home Sonstiges Donald Trump bleibt auf Facebook und Instagram gesperrt: Endgültige Entscheidung steht weiter aus

Donald Trump bleibt auf Facebook weiterhin gesperrt. Die Accounts auf Instagram und Facebook waren im Januar eingefroren worden, nachdem es zu blutigen Unruhen in der US-Hauptstadt Washington gekommen war. Allerdings ist die jetzt getroffene Entscheidung, Trump weiterhin von Facebook und seinen Diensten auszuschließen, noch nicht endgültig.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf auch weiterhin nicht auf Facebook posten, auch der Instagram-Account des Politikers bleibt weiterhin für ihn gesperrt, das entschied heute das unabhängige Aufsichtsgremium, das über Strafen gegen Mitglieder des sozialen Netzwerks befindet. Es kann seit kurzem prinzipiell von jedem Nutzer angerufen werden, die entsprechenden Hürden sind allerdings hoch.

Facebook hatte Donald Trump im Januar auf Facebook selbst sowie Instagram gesperrt, das soziale Netzwerk sah es neben anderen als erwiesen an, dass vor allem die eskalierende Rhetorik Trumps in dessen Videos maßgeblich zu den gewalttätigen Unruhen in Washington beigetragen hatte, die Anfang des Jahres mehrere Opfer forderten, Apfelpage.de berichtete. Klar war allerdings schon damals: Über den Bann Trumps auf Facebook würde zu einem späteren Zeitpunkt noch zu sprechen sein.

In sechs Monaten wird erneut über den Fall entschieden

Das unabhängige Aufsichtsgremium stimmte grundsätzlich mit der Entscheidung Facebooks überein, Trump einstweilen von der Nutzung Facebooks auszuschließen, sah aber Probleme bei der Ausgestaltung der Formulierung, die eine Sperrung zunächst auf unbestimmte Zeit vorsah. Daher gab das Gremium den Fall erneut an Facebook zurück. Nach Ablauf von weiteren sechs Monaten muss nun entschieden werden, ob die Einschränkung fallen gelassen, graduell einer geänderten Situation angepasst oder dauerhaft aufrecht erhalten wird. Facebook erklärte in einer Stellungnahme, man werde sich nun mit den Ausführungen des Gremiums befassen. Trump reagierte ebenfalls auf die Entscheidung des Aufsichtsorgans, einmal mehr sah er sein Recht auf freie Meinungsäußerung durch Facebook verletzt.

