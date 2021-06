Home Apps Dolby Atmos: Musiker können ihre Songs bald mit Logic Pro in 3D-Audio abmischen

Apple Music Lossless bringt das neue 3D-Audio auf kompatible Geräte und Kopfhörer, doch schon von Anfang an ist klar, nicht alle Songs stehen vom Start an mit Dolby Atmos zur Verfügung. Klar war auch, dass es weitgehend an den Labels und Künstlern liegt, ihre Songs entsprechend aufzubereiten. In Zukunft können sie das auch mit Logic Pro tun.

Apple Music Lossless bringt die neuen Dolby Atmos auf eine Reihe kompatibler Geräte, erste Eindrücke von Lesern zu den neuen 3D-Audioinhalten haben wir bereits erhalten. Zum Start hat Apple eine Reihe an Playlists vorbereitet, in denen 3D-Audiosongs bereitstehen, damit sich die Nutzer mit dem neuen kostenlosen Zusatzangebot vertraut machen können.

Auf der anderen Seite stellt sich aber die Frage, wo das 3D-Audio herkommt. Künstler müssen selbst für Dolby Atmos in ihren Tracks sorgen. Hierbei können sie in Zukunft auf Logic Pro setzen, verriet Zane Lowe, einer der Moderatoren von Apple Music 1 heute in einem Gespräch über die neuen Apple Music-Funktionen.

Künstler können 3D-Audio mit Logic Pro abmischen

Apple werde neue immersive Werkzeuge in Logic Pro einbauen, mit denen Musiker ihre Songs selbst mit 3D-Audio produzieren und abmischen können, so Zane Lowe.

Damit werden Künstler mit 3D-Audio arbeiten können, egal ob sie sich im Studio, daheim oder unterwegs befinden. Das entsprechende Update für Logic Pro werde später im Jahr für alle Nutzer verfügbar gemacht.

Logic Pro ist die professionelle Musikproduktions- und Schnittsoftware von Apple. Sie steht im Mac App Store (Affiliate-Link) zu einem Preis von 229,99 Euro zum Kauf zur Verfügung, Updates erhalten die Nutzer im weiteren kostenlos.

