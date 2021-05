Home Sonstiges Disney+ meldet 103,6 Millionen zahlende Abonnenten

Disney+ meldet 103,6 Millionen zahlende Abonnenten

Disney+ hat aktuell rund 103,6 Millionen zahlende Nutzer: Damit wächst der Streamingdienst weiter solide, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Allein in den letzten Monaten konnte man rund drei Millionen Nutzer hinzugewinnen.

Disney+ wächst weiter robust: Der Streamingdienst aus dem Hause Disney hat aktuell weltweit rund 103,6 Millionen zahlende Nutzer, das geht aus dem aktuellen Quartalsbericht des Konzerns hervor. Seit März konnten noch einmal etwa drei Millionen Abonnenten hinzugewonnen werden, heißt es.

Das Wachstum binnen Jahresfrist ist geradezu unheimlich: Im April 2020 hatte Disney+ etwa 33 Millionen zahlende Nutzer weltweit. Man hat auch seine eigenen Wachstumsziele deutlich übertreffen können: Geplant war, erst 2024 auf die 100 Millionen Abonnenten zuzusteuern.

Angriff auf die Weltspitze läuft

Das Wachstum der Abonnentenzahlen hatte sich allerdings zuletzt etwas verlangsamt, was der Disney-Aktie auch nicht so gut bekam. Dennoch bleiben die Ziele ambitioniert: Bis 2024 möchte man nun zwischen 230 und 260 Millionen weltweite Zuschauer haben. Aktuell meldet Netflix, die Nummer eins auf dem Streamingmarkt, rund 207 Millionen Abonnenten. Sichergestellt werden soll das kontinuierlich starke Wachstum durch jährlich mehr als 100 neue Inhalte, die wiederum Geld kosten werden, wodurch die Bilanz belastet wird.

Disney+ ging zur selben Zeit wie Apple TV+ an den Start, überzeugte aber vor allem durch populäre Inhalte wie die Star Wars-Produktionen oder Originals wie „The Mandalorian“ und „The Falcon and the Winter Soldier“.

In einer weiteren Meldung haben wir die Entwicklung der Zuschauerzahlen bei Apple TV+ für euch eingeordnet.

