Disney+ im August: Diese Filme und Serien sind neu

Es sind nur mehr noch anderthalb Wochen bis zum August und dementsprechend zeigen sich die ersten Vorboten. Genauer gesagt, haben wir hier die Liste der Neuzugänge für Disney+ und hier sticht insbesondere wieder ein VIP-Zugang ins Auge.

Die Neuzugänge für den Monat August verteilen sich dabei auf die Sparten Star Wars, National Geographic, Pixar sowie Star. Der monatliche Preis liegt bei 8,99 €, alternativ könnt ihr bei der Jahresgebühr von 89,99 € etwas sparen. Disney+ ist dabei als App für alle wichtigen Plattformen verfügbar.

Das schaut ihr im August auf Disney+

Mit rund 80 neuen Filme und Serien fallen die Neuzugänge quantitativ wieder deutlich größer als, als dies noch im Juli der Fall war. Als eigenes Highlight vermarktet der Dienst seine Neuverfilmung von 101 Dalmatiner, die auf den Namen Cruella hört. Die moderne Neuverfilmung mit Emma Stone in der Hauptrolle spielt in den späten 70ern in England. Der Film wird als VIP-Zugang angeboten und kann gegen eine zusätzliche Gebühr von 21,99 € freigeschaltet werden.

Ab Mittwoch, 4. August

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 2

Marvel Studios LEGENDS – Staffel 1, Episoden 10-12

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 6

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 3

Walt Disney Animation Studios: „Kurzschluss“ Experimentalfilme – Staffel 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 13 + 14

Käpt’n Balu & seine tollkühne Crew – Staffel 1 (Disney)

Good Trouble – Staffel 1 + 2

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 12

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 12

Ab Freitag, 6. August

Staffel-Finale: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 15

Bobs Burgers – Staffel 10

Joy – Alles außer gewöhnlich

Mein Vetter Winnie

Romy und Michele – Alle Macht den Blonden

Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief (Constantin Film)

That Thing You Do!

Love, Victor – Staffel 2, Episode 8

Ab Mittwoch, 11. August

Launch: What If…? – Staffel 1, Episode 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 3

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 4

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 15 + 16

9-1-1: Lone Star – Staffel 1

American Housewife – Staffel 1-3

Criminal Minds: Team Red – Staffel 1

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 13

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 13 + 14

Ab Freitag, 13. August

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 16

Anna und der König

Bad Times at the El Royale

Black Widow (1987)

Das Verschwinden – Staffel 1 (BETA- Film)

Tödliche Geheimnisse Teil 1 (BETA-Film)

Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt (BETA-Film)

Good Bye Lenin! (BETA-Film)

Maria, Ihm Schmeckt’s Nicht! (Constantin Film)

Love, Victor – Staffel 2, Episode 9

Ab Mittwoch, 18. August

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 5

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Staffel 2

Tierisch gute Erziehung – Staffel 1

What If…? – Staffel 1, Episode 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 17 + 18

Empire – Staffel 1-3

Tyrant – Staffel 1-3

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 14 + 15

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 15

Ab Freitag, 20. August

127 Hours

Der Club der singenden Metzger (Constantin Film)

Die Neue Zeit (Constantin Film)

Die Protokollantin (Constantin Film)

Sissi (Erma-Film)

Sissi – Die junge Kaiserin (Erma-Film)

Terminator: Dark Fate

STAFFEL-FINALE: Love, Victor – Staffel 2, Episode 10

Ab Mittwoch, 25. August

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 5

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 19 + 20

Disney Galerie / Star Wars: The Mandalorian – Staffel 2

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 6

What If…? – Staffel 1, Episode 3

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 11, 12, 16-18 (National Geographic)

When Sharks Attack – Staffel 6 (National Geographic)

Akte X – Staffel 10

Blutrote Hochzeit – Staffel 1 (BETA-Film)

Breeders – Staffel 1

Devs

Salamander – Staffel 1 (BETA-Film)

Ab Freitag, 27. August

Cruella (Für alle Abonnenten)

Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe (BETA-Film)

Volcano: Heißer als die Hölle

Was nützt die Liebe in Gedanken (BETA-Film)

Walk the Line

Wall Street (1987)

Wall Street: Geld schläft nicht

Vacation Friends

Ab Dienstag, 31. August

Launch: Only Murders In The Building – Staffel 1, Episode 1

