Die Novemberneuheiten von Disney+ im Überblick

Wenn das Wetter so grau, trist und trüb wie derzeit ist, gibt es andere Beschäftigungen: Ab auf die Couch und einen gemütlichen Filmabend starten. Damit euch nicht langweilig wird, gibt es natürlich auch im November bei Disney+ Neuheiten. Diese stellen wir euch schnell und unkompliziert vor. Viel Spaß.

Die Neuzugänge im November bei Disney+

Bei der Durchsicht fallen uns drei Highlights direkt ins Auge: Zum einen wäre da die 31. Staffel von „Die Simpons“, die nach all der Zeit immer noch eine große Anzahl von Fans hat. Dann gibt es mit „Onward: Keine halben Sachen“ noch einen neuen Disneyfilm. Last but not least wäre da noch die zweite Staffel von „The Mandalorian“, die zwar schon Ende Oktober startet, allerdings erst im November dank wöchentlicher Ausstrahlung so richtig Fahrt aufnimmt.

Die neuen Originale im November von Disney+

Ab Freitag, 6. November:

Und jetzt: Die Muppets! (Staffel 1, alle Episoden – Neustart )

) Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 8: „Nick Cannon”

Die Helden der Nation – Episode 6: „Der Erste”

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 7: „Das Dummy-Ei”

Ein Tag bei Disney – Episode 49: „Leslie Evans: Senior R&D Imagineer”

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 10”

Ab Freitag, 13. November:

Erde an Ned (Start Staffel 1 – Neustart )

) Seltsam, aber wahr (Staffel 3, alle Episoden – Neustart )

) Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 8: „Grace, das Gorilla-Baby“ – Staffelfinale

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 9: „Ashley Tisdale”

Die Helden der Nation – Episode 7: „Der Countdown”

Ein Tag bei Disney – Episode 50: „Mark Gonzales: Ingenieur für Dampfzüge”

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 11”

Ab Dienstag, 17. November:

LEGO Star Wars Holiday Special – Neustart

Ab Mittwoch, 18. November:

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 1: „Der völlig verrückte Einkauf” und Episode 2: „Käse-Cowboys – Neustart

Ab Freitag, 20. November:

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 10: „Rob Gronkowsi”

Die Helden der Nation – Episode 8: „Wenn Träume fliegen lernen” – Staffelfinale

Ein Tag bei Disney – Episode 51 – Staffelfinale

Marvels 616 (alle Episoden) – Staffelfinale

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 12”

Freitag, 27. November:

Noelle – Neustart

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 3: „Das Haus von morgen” und Episode 4: „Die Flohpille“

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 13”

Die neuen Katalog-Titel im November von Disney+

Ab Freitag, 6. November:

Feindselige Erde – Anpassen oder sterben (Staffel 1) – National Geographic

Onward: Keine halben Sachen

Runaways (Staffel 2)

Sei fancy mit Nancy Clancy! (Staffel 1)

Ab Freitag, 13. November:

Greatest Showman (Klare Empfehlung von mir)

Mein Geist rockt! (Staffel 1)

Ab Freitag, 20. November:

Baymax – Robowabohu in Serie (Staffel 2)

Die wilden Kerle 1 – 5

Elfen helfen – Bahn frei für Santa Claus

Elfen helfen – Weihnachten

Elfen helfen: Mission „Santa“

Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn

Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1)

Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2)

Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3)

Sams im Glück

Sams in Gefahr

Once Upon A Time In Wonderland (Staffel 1)

Ultimate Airport Dubai (Staffel 1 – 3) – National Geographic

Ab Freitag, 27. November:

Amphibia (Staffel 1)

Die Eiskönigin: Olaf taut auf

Die Simpsons (Staffel 31)

Gefährliche Wildnis

Geheimnisse der Nazca – National Geographic

Ice Age: Eine coole Bescherung

Zum Leben erweckt 2 – Weihnachten mit Eve

Disney+ könnt ihr monatlich für 6,99€ oder im Jahresabo für 69,99€ erwerben.

