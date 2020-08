Die größten Magazine/Zeitungen unlimitiert in einer App lesen: Was ist Readly? [1 Monat gratis für euch]

Wenn es um Zeitungen und Magazine geht, die man als Abo in einer App lesen kann, fällt uns bei Apfelpage natürlich sofort Apple News+ ein. Dass dieser Dienst hierzulande aber nicht in die Gänge kommt ist bekannt. Umso spannender fanden wir die Einladung von Readly, ihren Dienst für Deutschland, Österreich, Schweiz und international zu testen. Und als Apfelpage-Leser bekommt ihr Zugang zur Sommer-Kampagne: Ihr bekommt 1 Monat gratis Zugang zu Readly, vollkommen ohne Bindung. Alles weitere nun im Artikel.

Was ist Readly?

Wer den Apfelplausch-Podcast von uns hört, der kennt Readly schon. Wir hatten hier in der letzten Episode schon auf das Sommer-Angebot (1 Monat gratis Readly) hingewiesen. Mit Readly bekommt ihr Zugang zu über 5.000 Magazinen und Zeitungen für eine niedrige monatliche Gebühr von 9,99 Euro. Dabei können sich 5 Profile einloggen, sodass die ganze Familie mitlesen kann. Mit Readly bekommt ihr nicht nur die neusten Ausgaben, sondern von den meisten Publikationen auch sämtliche der alten Ausgaben im Archiv. Nützliche Funktionen wie das Offline-Lesen, eine tolle App für iOS und iPadOS und die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen, runden das Paket ab.

Wieso genau Readly?

Readly ist dabei lange nicht der einzige Anbieter von Magazinen zum Abo-Bundle-Preis. Indessen kann Readly sich zurecht als Marktführer bezeichnen, da hier die Auswahl und das Gesamtpaket überlegen ist. Hier die wichtigsten Features von Readly im Überblick:

Breite Auswahl: 5.000+ Magazine in einer App

in einer App Angebot umfasst TOP-Titel, die sonst nirgends zu finden sind

Genres Technik, Wirtschaft und Zeitungen besser vertreten

besser vertreten Für die Auswahl günstiger Preis

Einfach mit 5 Profilen teilbar

teilbar Moderne App auf iPhone und iPad

Readly ist für alle Lesebegeisterten oder Magazinfans gedacht, die sich aktuell schon Magazine digital kaufen oder sie zumindest abonnieren würden, wenn sie nicht so teuer wären. Für einen super niedrigen Preis bekommt man hier eben 5.000 verschiedene Publikationen, ein klasse Deal. Das wirklich Besondere an Readly ist aber vermutlich die breite Auswahl an Top-Publikationen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und der ganzen Welt. Welche Magazine sind also dabei?

Welche bekannten Magazine sind dabei?

Was liest man als Readly-Abonnent? Wir haben euch zunächst aus dem Genre Technologie, Technik und Apple einige aufgelistet, da sich bestimmt viele von euch hierfür interessieren:

Computer Bild

Mac Life

Macwelt Special

iPhone & iPad Life

CHIP

Futurezone

Digital Life – 111 Tips

Connect

Technology Review

Wired – UK

AndroidWelt

PC Tipp (CH)

…

Zudem bei Readly unlimitiert dabei sind:

TIME Magazine Europe

FORBES Magazin

Profil

Sport Bild

Auto Motor und Sport

Auto BILD

VICE Deutschland

Börse Online

GEWINN

Enorm

Wohnidee

Kochen & Genießen

Grazia

National Geographic

InTouch

Spektrum der Wissenschaft

Playboy

NEWS

…

Bei Readly könnt ihr sogar folgende Zeitungen lesen:

Welt am Sonntag

Bild am Sonntag

Z. am Sonntag

The Independent

Der Standard Kompakt/Karriere/etc.

…

Für Apfelpage-Leser: Hier 1 Monat gratis

Ihr findet das Ganze interessant? Dann könnt ihr nun 4 Wochen lang ohne Risiko und Kosten testen, ob Readly etwas für euch ist! Und falls nicht, könnt ihr vollkommen kostenfrei kündigen, noch bevor ihr etwas bezahlt.

Apfelpage-Lesern schenkt Readly einen Monat lang kostenlos den Zugang zu allen Magazinen und Zeitungen in der App auf iPhone, iPad und im Web, wir sind Teil der Sommer-Kampagne von Readly, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell läuft:

Vielleicht habt ihr ja in den kommenden Wochen im Sommer etwas mehr Zeit als sonst oder seid eine Woche im Urlaub, sodass ihr Readly dort einmal ausprobieren wollt.

Vielen Dank an Readly für die Unterstützung von Apfelpage.de.

