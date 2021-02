Home iPhone Der Realität enteilt: Apple patentiert 240 Hz-Display

Apple hat es zwar noch nicht geschafft, ein 120 Hz-Display ins iPhone zu bringen, man patentiert aber schon einmal das 240 Hz-Display – vorsorglich, für den Fall, dass man irgendwann einmal noch höhere Displaywiederholraten ins Auge fassen möchte. Einstweilen bleibt alles jenseits von 60 Hz für iPhone-Nutzer ein Wunschtraum.

Es dürfte Nutzern eines iPhone 12 zu höhnischem Spott motivieren: Apple hat ein Patent eingereicht, das eine deutlich gesteigerte Bildwiederholrate am iPhone beschreibt. Bis zu 240 Hz sollen mit diesem Display möglich sein, das Bild würde also 240 mal in der Sekunde aufgefrischt.

Zur Einordnung: Weit verbreitet bei Smartphones und anderen Bildschirmen sind 60 Hz, seit einigen Jahren bieten darüber hinaus nun immer mehr Top- und inzwischen auch Mittelklasse-Smartphones höhere Bildwiederholraten, es kommen etwa 90 Hz oder 120 Hz vor. Apple scheiterte bislang damit, diese Panels in das iPhone zu bringen, während sie am iPad vorhanden sind und dort ProMotion-Displays genannt werden.

Wann kommen die superschnellen Displays?

Die hohe Bildwiederholrate belastet den Akku deutlich stärker als ein 60 Hz-Display, weshalb Smartphones sie auch nicht durchgängig umsetzen. Stattdessen wird auf eine variable Bildwiederholrate gesetzt, die sich der jeweiligen Anwendung anpasst, hohe Bildwiederholraten machen etwa Gaming flüssiger und wirken sich auch beim Scrollen durch Oberflächen positiv aus, bei statischen Inhalten sind sie indes weniger wichtig. Wenn ein Panel sogar noch öfter als 120 mal in der Sekunde aktualisiert wird, das Patent von Apple sieht hier die Schritte 180 Hz und 240 Hz vor, ist die Auslegung der Variabilität noch wichtiger, um den Akkustand nicht rapide dahin schmelzen zu lassen. Vorerst ist aber ohnehin völlig unklar, wann Apple ein solches iPhone vorstellt, falls überhaupt.

Aktuell geht man davon aus, dass das iPhone 13 ein 120 Hz-Panel erhalten wird.

