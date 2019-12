Der Mac war 2019 vermehrt Opfer von Malware-Infektionen

Mac-Nutzer werden immer öfter Opfer von Malware auf ihren Rechnern, das zeigt ein Blick auf die Verbreitung von Schadsoftware im ablaufenden Jahr. Bemerkenswert ist, dass der Mac am Markt gegenüber Windows noch immer erheblich unterrepräsentiert ist, die Malware-Verbreitung zuletzt aber deutlich stärker zunahm als der Marktanteil des Mac.

Apple-Nutzer konnten sich in den letzten Jahren lange recht sicher fühlen. Virenscanner für den Mac waren lange kaum verbreitet und das nicht ohne Grund. Doch seit einigen Jahren wird klar, die Zeit der entspannten Ruhe ist vorbei. Immer öfter zielen Malware-Programmierer auf den Mac, wie aus unserer Berichterstattung der letzten Jahre immer wieder zu entnehmen war.

Das Sicherheitsunternehmen Malwarebytes blickt nun zurück auf das Jahr 2019 und kommt zum Schluss: Die Malware auf dem Mac nimmt zu.

16% der Malware-Infektionen traf einen Mac

Wie das Unternehmen nun mitteilte, handelte es sich bei sechs von 25 der größten Bedrohungen durch Schadsoftware um Mac-Malware. Insgesamt entfiel 16% der identifizierten Bedrohungen auf Mac-Rechner. Interessant sind diese Zahlen vor allem mit Blick auf die Verbreitung des Mac, die gegenüber der Windows-Nutzergemeinde noch immer gering ausfällt. Malwarebytes gibt ein Verhältnis von 1/12 an.

Am zweithäufigsten in der Statistik der Sicherheitsexperten taucht NewTab auf. Dabei handelt es sich um eine Adware, die den Inhalt von Webseiten verändern kann, der Browser Chrome ist für NewTab anfällig, nachdem, Apple Safari so umgestaltet hat, dass sich NewTab dort nicht mehr als Erweiterung einnisten kann. Auf Platz fünf steht PUP.PCVARK, eine Schadsoftware, die eine ganze Reihe von Mac-Anwendungen nachinstallierten kann. Im Schnitt war ein Mac 2019 von 9,8 Malware-Infektionen betroffen. Windowsrechner kommen hier nur auf 4,2 Infektionen in diesem Jahr, allerdings ist hierbei anzumerken, dass der Vergleich problematisch ist: Während die meisten Windowsnutzer noch immer einen Virenscanner installiert haben, trifft das auf den typischen Mac-Anwender nicht zu. Der allerdings wird sich gezielt ein Anti-Malware-Programm zulegen, wenn er den Verdacht hat, von Schadende infiziert zu sein. Alle Macs, die zu dieser Statistik beitrugen, hatten die Software von Malwarebytes installiert.

