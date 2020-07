„Dein Sommer, dein Filmfestival“: Coole neue Aktion bei iTunes

Für Liebhaber von Kulturveranstaltungen ist 2020 aufgrund von Corona ein wirklich hartes Jahr. Noch immer sind keine Kinos geöffnet und auch der Festival-Sommer ist größtenteils abgesagt. Was also tun? Nun, Apple hat dafür eine schicke Aktion in iTunes aufgelegt, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Dein Sommer, dein Filmfestival

Mit Sicherheit gibt es einige unter euch, die den Sommer lieber auf einem Festival verbringen wollen und deshalb betrübt sind doch es gibt zumindest einen kleinen Ersatz. Wer nämlich gestern oder heute bei iTunes etwas gestöbert hat, findet zurzeit eine neue Sektion: Dein Sommer, dein Filmfestival.

Mit dieser Aktion bietet Apple dabei über 35 Filme zu deutlich vergünstigten Leihkonditionen an, mit dabei sind ein paar echte Klassiker und natürlich auch diverse aktuelle Titel. Die Leihgebühr beträgt entweder 0,99€ oder 1,99€, die üblichen Bedingungen bleiben dabei unangetastet.

Anbei haben wir einmal ein paar Highlights für Euch rausgesucht und nachfolgend aufgelistet:

-----

