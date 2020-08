DEALS: Satechi Ladegeräte und Co. – 32 %

Pünktlich zum Wochenstart zeigen wir euch die aktuellen Angebote, die wir auf Amazon für euch gefunden haben. Derzeit könnt ihr beim Kauf der Artikel von SATECHI bis zu 32 % einsparen. So ergibt sich aktuell beim Kauf der Ladestation für die Apple Watch beispielsweise eine Ersparnis von 12 €. Die Produkte haben wir euch in unterschiedlichsten Beiträgen bereits mehrmals vorgestellt. So auch das letze mal im Mai hier.

SATECHI Universal Tablet Halterung -32 %

Die Halterung ist kompatibel mit 2019 iPad, Air, Mini und iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11. Derzeit könnt ihr 7,90 € einsparen.

SATECHI Universal Tablet CD-Einschub Halterung kompatibel mit 2019 iPad, Air, Mini, Samsung Galaxy Tab, Microsoft Surface Pro, iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 0,00



SATECHI Universal Smartphone Halterung -29 %

SATECHI Univerale Smartphone CD-Einschub Halterung kompatibel mit iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11, XS Max/XS/XR/X, Samsung Galaxy S10 Plus/S10, Nexus 5X/6P

Hersteller: Satechi

Preis bei amazon* : Hersteller: SatechiPreis bei amazon* : 0,00



USB-C Multi-Port-Adapter mit Ethernet -30 %

Der schlanke Multi-Port-Adapter ist aktuell um 24 € im Preis reduziert.

SATECHI Schlanker USB-C Multi-Port-Adapter mit Ethernet - 4K HDMI, Gigabit Ethernet, USB-C PD-Ladefunktion - Kompatibel mit MacBook Pro 2020/2019, iPad Pro 2020/2018 und mehr

Hersteller: Satechi

Preis bei amazon* : Hersteller: SatechiPreis bei amazon* : 55,99 EUR



USB-C Magnet Ladestation -27 %

Benötigt ihr noch eine Ladestation für eure Apple Watch? Dann haben wir hier das Richtige für euch gefunden. Im Vergleich zum Ursprungspreis spart ihr hier 12 €.

SATECHI - Kompatibel mit Apple Watch Reihe 5/4/3/2/1 - USB-C Magnet Ladestation [MFi-Zertifiziert] Tragbares Apple Watch Ladegerät (Kabel Nicht im Lieferumfang enthalten)

Hersteller: Satechi

Preis bei amazon* : Hersteller: SatechiPreis bei amazon* : 32,99 EUR



Typ-C 2-in-1 USB 3.0 Aluminium Hub -27 %

Der reduzierte Preis liegt 8 € unter dem Ursprungspreis.

SATECHI Typ-C 2-in-1 USB 3.0 Aluminium Hub mit 3 USB-Anschlüssen und Ethernet Anschluss (Space Grau)

Hersteller: Satechi

Preis bei amazon* : Hersteller: SatechiPreis bei amazon* : 39,99 EUR



SATECHI 108W Pro -25 %

Das Destop Ladegerät für MacBook Pro und Co. ist derzeit um 20 € im Preis reduziert.

SATECHI 108W Pro USB-C PD-Desktop-Ladegerät - 2 USB-C PD & 2 USB-A-Anschlüsse - Kompatibel mit 2020/2019 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air, 2020/2018 iPad Pro, iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11/SE und mehr

Hersteller: Satechi

Preis bei amazon* : Hersteller: SatechiPreis bei amazon* : 59,99 EUR



*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

