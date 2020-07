DEALS: Echo Plus -53 % | Anker -37 % | Belkin -23 %

Zum Start in die Woche haben wir uns bei Amazon wieder für euch auf Schnäppchenjagd begeben und einige Angebote gefunden. So spart ihr beispielsweise beim Echo Plus der 2. Generation aktuell 53 % im Vergleich zum Ursprungspreis. Außerdem hat Anker bei diversen Produkten den Rotstift angesetzt und auch Belkin lässt sich nicht lumpen und hat einige interessante Angebote zu bieten. Klickt euch einfach mal durch.

Echo Plus + Hue White -53 %

Das Bundle aus dem Echo Plus der 2. Generation und einer Philips Hue LED Birne ist derzeit um 77,79 € im Preis reduziert. Das Bundle bietet euch den ersten Einstieg ins Smarthome.

Echo Plus (2. Gen.), Anthrazit Stoff + Philips Hue White LED-Lampe

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 68,23 EUR



Echo Dot mit Uhr -36 %

Auch der kleinste Lautsprecher aus der „Alexa Reihe“ ist derzeit um 24,36 € im Preis gesenkt. Ihr bekommt für 43,86 € einen smarten Lautsprecher mit LED Anzeige und Lichtsensor, der die Helligkeit des Displays anpasst.

Echo Dot (3. Gen.) – smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa, Sandstein Stoff

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 43,86 EUR



Weiter geht es mit den Produkten aus dem Hause Anker:

PowerWave Wireless -37 %

Das Ladepad ist derzeit um 7 € im Preis reduziert.

Anker PowerWave Wireless Charger Ladepad, Kabelloses 10W Ladegerät, Qi-Zertifiziert, Kompatibel mit iphone 11/11 Pro/11 Pro max/XR/XS/X/8,10W Schnellladungen, Samsung Galaxy S10/S9 / S9+ /S8/S8+ usw.

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 11,99 EUR



Powerline III -33 %

Anker USB c Kabel,Powerline III USB-C auf USB-C Ladekabel,180cm langes blitzschnelles Ladekabel mit 60W Power Delivery PD für Apple MacBook,iPad Pro 2020,Samsung Galaxy S10 Plus S9 S8 Plus,Pixel,usw.

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 9,99 EUR



PowerCore+ -30 %

Anker PowerCore+ 26800mAh Premium Externer Akku mit Quick Charge 3.0 (Aluminium 3-Port Powerbank mit hoher Kapazität) [2X schneller wiederaufladbar]

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 45,99 EUR



PowerWave+ Ladepad -28 %

Das Ladepad mit dem LAdedock für eure Apple Watch ist derzeit um 10 € im Preis reduziert.

Anker PowerWave+ Ladepad mit Ladedock für Deine Watch, Qi-zertifiziertes 2-in-1 Ladepad mit Apple Watch Ladedock, für Apple Watch Serie 4/3/2, Schnelles Laden mit iPhone XS/XS Max/XR/X / 8 Plus

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 25,99 EUR



PowerPort Atom III -26 %

12 € spart ihr aktuell beim Kauf des High Speed Ladegerätes. Ihr könnt bis zu 4 Geräte gleichzeitig laden.

Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät, 65W 4-Port PIQ 3.0 & GaN Netzteil mit 45W USB-C Eingang, für MacBook, USB C Laptops, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 33,99 EUR



Ethernet Adapter -25 %

Der USB 3.0 männlich A auf RJ45 weiblich Adapter sorgt für 10 / 100 / 1000 bit Ethernet ohne externes Netzteil. Aktuell spart ihr beim Kauf 4,25 €.

Anker® USB 3.0 auf RJ45 Gigabit Ethernet Adapter, Unterstützt 10/100/1000 bit Ethernet

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 12,74 EUR



Powerline II 3-in-1 -25 %

Das knapp 1 Meter lange Anker Powerline II 3-in-1 ist derzeit um 3,75 € im Preis gesenkt worden.

Anker PowerLine II USB C auf Lightning Kabel, 90cm lang, Apple MFi-Zertifiziert, für iphone 11/11 Pro/11 Pro max/X /XS/XR/XS Max/8 / 8 Plus, für Typ-C Ladegeräte, Unterstützt Power Delivery (Schwarz)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 10,49 EUR



PowerCore Essential -25 %

Die Powerbank mit 18W Power gibt es aktuell um 10 € günstiger.

Anker PowerCore Essential 20000 PD externer Akku, 20000mAh USB-C Powerbank mit 18W Power Delivery, enorme Kapazität, kompatibel mit iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 8 / X / XR, Samsung und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 29,99 EUR



Kommen wir nun noch zu Belkin:

Auto-Lüftungshalterung -23 %

Belkin Auto-Lüftungshalterung (geeignet für iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, SE, 8/8 Plus, Samsung Note9, S10/S10+ sowie Geräte von LG, Sony, Google und anderer Hersteller)

Hersteller: BELKIN

Preis bei amazon* : Hersteller: BELKINPreis bei amazon* : 19,32 EUR



PowerHouse -22 %

Die Ladestation für das iPhone und die Apple Watch ist um 22 € im Preis gesenkt.

Belkin PowerHouse Ladestation für Apple Watch und das iPhone (iPhone Ladestation für iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, SE, 8/8 Plus und andere Modelle, Apple Watch Series 5, 4, 3, 2, 1)

Hersteller: Belkin Components

Preis bei amazon* : Hersteller: Belkin ComponentsPreis bei amazon* : 77,98 EUR



USB-C-Multimedia-Hub – 20 %

Geboten werden euch 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-C-Ladeanschluss, 1 HDMI-Anschluss für 4K bei 30 Hz, 1 Gigabit-Ethernet-Anschluss und 1 SD-Kartenanschluss sowie Laden mit bis zu 60 W und ein Datentransfer mit 5 Gbits/s. Belkin hat den Preis derzeit um 20,39 € reduziert.

Belkin USB-C-Multimedia-Hub mit integriertem USB-C-Kabel (USB-C-Dock für Mac OS- und Windows-USB-C-Laptops, 1 HDMI-Anschluss, 1 Gigabit-Ethernet-Anschlus)

Hersteller: Belkin Components

Preis bei amazon* : Hersteller: Belkin ComponentsPreis bei amazon* : 79,59 EUR



*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!