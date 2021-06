Home Sonstiges Das schaut Ihr auf Disney+ im Juli

Das schaut Ihr auf Disney+ im Juli

Die Europameisterschaft 2020 ist in vollem Gange und deshalb fliegt auch der Monat Juni nur so an uns vorbei und wir haben damit auch schon die Hälfte des Jahres rum. Und wir haben so langsam das Sommerloch hinter uns, das merkt man auch an den Neuzugängen von Disney+.

Premiere von Black Widow

Fans von Marvel kommen nächsten Monat voll auf Ihre Kosten, denn der Marvelfilm Black Widow mit Scarlett Johannsson feiert endlich seine Premiere. Dessen Marktstart wurde 2020 sehnsüchtig erwartet und wegen Corona mehrfach verschoben. Allerdings müsst Ihr beachten, dass dieser nur als VIP-Zugang verfügbar ist, der Preis dürfte also 22,99€ betragen. Hier findet Ihr alle Neuzugänge:

Neue Originale für Disney+

Ab Freitag, 2. Juli

STAFFEL-FINALE: Genius: Aretha – Staffel 3, Episode 9 + 10

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 3

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 10

Ab Mittwoch, 7. Juli

NEUSTART: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 1

LOKI – Staffel 1, Episode 5

Marvel Studios LEGENDS – Staffel 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel)

Ab Freitag, 9. Juli

Black Widow (mit VIP-Zugang)

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 4

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 9

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 11

Ab Mittwoch, 14. Juli

LOKI – Staffel 1, Episode 6

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 2

Ab Freitag, 16. Juli

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 5

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 10

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 12

Ab Mittwoch, 21. Juli

NEUSTART: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 1

NEUSTART: Behind the Attraction – Staffel 1, alle Episoden (Disney)

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 3

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-of zu LOKI

Ab Freitag, 23. Juli

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 6

Die Freundin der Haie

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 11

Stuntman (Dokumentation)

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 13

Ab Mittwoch, 28. Juli

NEUSTART: Turning the Tables with Robin Roberts – Staffel 1, alle Episoden

NEUSTART: Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 1Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 4

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 11 + 12

Ab Freitag, 30. Juli

STAFFEL-FINALE: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 12

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 7

Jungle Cruise (mit VIP-Zugang)

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 14

Neue Katalogtitel für Disney+

Ab 2. Juli

Alita: Battle Angel

Chronicle – Wozu bist du fähig?

Crazy Heart

Planet der Affen: Survival

Ab 9. Juli

Hot Shots! – Die Mutter aller Filme!

Hot Shots! Der 2. Versuch

Little Big Men (ESPN)

Power Rangers – Der Film

The Day the Series Stopped (ESPN)

What Carter lost (ESPN)

Ab 16. Juli

Alien: Covenant

Doc & Darryl (ESPN)

Monuments Men – Ungewöhnliche Helden

Phi Slama Jama (ESPN)

Predator – Upgrade

The Empty Man

Ab 23. Juli

Glee on Tour – Der Film

Ich, beide und sie

Last Man Standing – Staffel 1-7

The Dominican Dream (ESPN)

There’s no Place like Home (ESPN)

Why Him?

Year of the Scab (ESPN)

Ab 30. Juli

Barbara’s Baby – Omen III

Body of Proof – Staffel 1-3

The Good, the Bad, the Hungry (ESPN)

Tim Richmond: To The Limit (ESPN)

Wilson – Der Weltverbesserer (2017)

Ab 9. Juli

Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic)

Ab 16. Juli

Das Geheimnis von Sulphur Springs – Staffel 1 (Disney)

Ab 23. Juli

X-Men: Dark Phoenix (Marvel)

Ab 30. Juli

To Catch a Smuggler – Staffel 1 (National Geographic)

Was kostet Disney?

Für Disney+ müsst Ihr monatlich 8,99€ investieren, der Preis ist im Frühjahr etwas gestiegen. Ihr könnt Euch auch für die Jahresgebühr entscheiden, dann zahlt Ihr 89,99€. Damit spart Ihr gegenüber dem monatlichen Preis noch einmal knappe 18,00€ ein.

