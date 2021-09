Das iPhone 14 bringt Face ID unterm Display, sagt Display-Analyst

Das iPhone 14 kommt eventuell mit Face ID unter dem Display. Diese Technik wird bei Apple angeblich bereits lange entwickelt, kommendes Jahr könnte sie realisiert werden. Konkurrenten arbeiten bereits länger an Kameras unter dem Display, mit durchwachsenem Erfolg.

Im kommenden Jahr könnte für das iPhone ein grundsätzlicher Design-Einschnitt erfolgen: Dieses iPhone, das wohl Ende 2022 auf den Markt gebracht wird, ist eventuell das erste iPhone seit der Einführung des iPhone X, das ohne Notch erscheint – sieht man vom iPhone SE ab.

Wie so ein iPhone aussehen könnte, darüber hat sich gestern bereits der bekannte Leaker Jon Prosser ausgelassen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Doch damit haben sich die geplanten Innovationen womöglich noch nicht erschöpft.

Der Display-Analyst Ross Young von der DSSC hat zuletzt seiner Einschätzung Ausdruck verliehen, dass Apple das iPhone 14 mit Face ID unter dem Display auf den Markt bringen könnte. Allerdings beschränke sich diese Neuerung womöglich auf das iPhone 14 Pro, das wohl als 6,1 Zoll-Modell sowie als 6,7 Zoll-iPhone erscheint.

I would say under panel Face ID isn't final yet. Still being worked on. It is easier than under panel cameras though.

