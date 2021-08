Das iPhone 13 heißt wohl wirklich iPhone 13

Apple wird sein kommendes iPhone-Modell vermutlich tatsächlich als iPhone 13 auf den Markt bringen: Jüngste Leaks deuten darauf hin, dass der bereits seit Monaten verwendete Name zutrifft. Alternativ war auch noch die Bezeichnung iPhone 12s im Rennen gewesen.

Apples neues iPhone-Modell dürfte tatsächlich als iPhone 13 in den Handel gebracht werden. Diese Bezeichnung wird von uns für unsere Berichterstattung bereits seit Monaten grundsätzlich verwendet, obgleich man hierüber völlige Sicherheit natürlich vor dem Marktstart nicht erlangen kann.

Nun wird diese Namensgebung wahrscheinlicher, nachdem ein entsprechender Leak aufgetaucht ist.

iPhone 13 🤔 source: https://t.co/INCk7dSbj9

Let me emphasize again that I am not a leaker. I don't have first-hand information. I just reprint some information that I have seen that I feel is relatively reliable. pic.twitter.com/Avy9ndDT4Q

— DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021