Das iPhone 12 verkaufte sich in Q1 besser als das iPhone 11 im Vorjahreszeitraum

Das iPhone 12 verkaufte sich im ersten Quartal 2021 besser als das iPhone 11 im Vorjahr: Das ist ein starkes Ergebnis für das aktuelle Top-Modell, das zugleich noch mit dem günstigen iPhone 11 und dem iPhone SE konkurrieren muss. Auch ist eine verstärkte Nachfrage nach den Pro-Modellen zu beobachten.

Apple wurde sein aktuelles iPhone 12 (Affiliate-Link) in diesem Jahr bis jetzt gut los: Im ersten Quartal 2021 konnte der Anteil des iPhone 12 im Mix der verkauften iPhones ingesamt leicht gesteigert werden, das zeigt eine aktuelle Schätzung der Marktforscher von Counterpoint Research.

Danach entfielen in Q1 2021 rund 16% auf das iPhone 12. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum lag das iPhone 11 seiner Zeit um einen Punkt niedriger. Das iPhone 12 konkurriert aktuell mit den verschiedenen noch erhältlichen günstigen iPhones wie dem iPhone 11 und dem noch preiswerteren iPhone SE 2020.

Die Pro-Modelle werden stärker nachgefragt

Weiterhin zeichnet sich eine verstärkte Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro ab: Im ersten Quartal 2021 entfielen rund 54% der iPhone 12-Verkäufe auf das iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max, im Vorjahresquartal lag dieser Anteil noch bei 44%.

Insgesamt konnte das iPhone ab der Einführung des iPhone 11 die positive Dynamik bei den Absatzzahlen besser halten als noch bei der Xs-Serie, hier brach die Nachfrage damals schneller ein.

Das iPhone 12 profitierte vor allem von einer recht zügigen breiten weltweiten Verfügbarkeit, es ist in 140 Ländern und Regionen verfügbar. Vor allem in Asien wurde das iPhone 12 aufgrund der erstmals im iPhone verwirklichten 5G-Unterstützung besonders stark nachgefragt. Wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, waren bei Markteinführung des iPhone 12 vor allem in Japan die Absatzzahlen des iPhones explodiert.

