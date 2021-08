Home iPhone Das iPhone 12 verkauft sich einen Monat vor iPhone 13-Start immer noch gut

Das iPhone 12 verkauft sich einen Monat vor iPhone 13-Start immer noch gut

Das iPhone 12 verkauft sich auch angesichts des sich nähernden Verkaufsstarts des neuen iPhone 13 nicht schlechter: Nach wie vor wird das iPhone 12 gefolgt vom iPhone 12 Pro Max gern und oft von Verbrauchern gekauft. Die Konkurrenz hat derweil mit der anhaltenden Chipknappheit zu kämpfen.

Apple wird sein aktuelles iPhone 12-Lineup nach wie vor gut los: Weniger als einen Monat vor dem vermuteten Launch des iPhone 13 bleiben die Verkäufe des iPhone 12 nach wie vor stabil, schreibt der Analyst Samik Chatterjee von der Bank JP Morgan in einer Notiz für Investoren. Diese stützt sich auf Daten der Marktforscher vn Wave7.

Danach hat sich in den letzten Monaten nichts an der robusten Nachfrage nach dem iPhone 12 geändert, dessen günstigeres Basismodell wird von den Kunden am häufigsten gekauft. Dahinter folgt das iPhone 12 Pro Max.

Konkurrenz hat Probleme mit fehlenden Chips

Unterdessen ringt die Konkurrenz teilweise mit der nach wie vor herrschenden Chipknappheit. Diese führt teilweise zu lehren Lagern und langen Lieferzeiten. Apple ist keineswegs sicher vor dieser Problematik, allerdings hatte man sich für seine Schlüsselprodukte – das iPhone allen voran – im Vorfeld so große Kontingente vitaler Komponenten beschafft, dass es hier zu keinen Lieferverzögerungen kommt. Ob sich das für die Lieferung des iPhone 13 fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Samsung und andere Hersteller von Android-Smartphones geraten unterdessen hier und da in Rückstand. Wave7 sieht eine Präsentation des iPhone 13 am 15. September und auch den Start der Vorbestellungen für diesen Tag. Die Agentur liegt damit einen Tag neben dem bisher gehandelten Termin des 14. September, der auch noch immer als wahrscheinlicher anzusehen ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!