Das iPhone 12 machte Apple zuletzt zum größten Smartphonehersteller der Welt

Gegen Ende des letzten Jahres wurde Apple zum größten Smartphonehersteller der Welt. Normalerweise ist Samsung auf diesen Posten abonniert, zuletzt mussten die Südkoreaner aber kräftige Verluste hinnehmen. Gleichzeitig sind die Absatzzahlen des iPhones stark angesprungen.

Apple wurde Ende 2020 zum größten Smartphonehersteller der Welt: In Q4 2020 verkaufte kein Unternehmen weltweit mehr Geräte, das geht aus einer aktuellen Schätzung der Marktforscher von Gartner hervor. Danach konnte Apple in Q4 2020 rund 80 Millionen iPhones absetzen, das entspricht einem Plus von rund 10 Millionen Geräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum oder einer Steigerung seines weltweiten Marktanteils von rund 15%. In der gleichen Zeit musste Samsung eine deutlich gesunkene Nachfrage nach seinen Modellen hinnehmen. Die Südkoreaner konnten im vierten Quartal rund acht Millionen Einheiten weltweit weniger ausliefern, das entspricht einem Minus beim weltweiten Marktanteil von rund 11,8%.

Das iPhone 12 trieb die Verkäufe nach oben

Besondere Bedeutung für die extrem starken Verkaufszahlen des iPhone hatte vor allem das iPhone 12, so Gartner. Nie zuvor aktualisierten so viele Nutzer ihre iPhones. Die neuen, verbesserten Kameras und die neue 5G-Unterstützung haben die Verbraucher weltweit zum neuen iPhone 12 greifen lassen, vor allem in China und weiteren asiatischen Märkten hatten Konsumenten bereits länger auf ein iPhone mit 5G gewartet. Auch wenn ein vorsichtigeres Konsumverhalten aufgrund von Corona weiter stark verbreitet sei, konnte das iPhone 12 so viele Nutzer zu einem Kauf motivieren.

Das zeigt sich auch beim Blick auf den Gesamtmarkt: Weltweit wurden 2020 rund 12,5% weniger Smartphones verkauft als im Vorjahreszeitraum, nur Apple und Xiaomi konnten unter den Top5 der Welt ihre Verkäufe steigern.

