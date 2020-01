Das iPhone 11 / 11 Pro war das am häufigsten aktivierte Smartphone an Weihnachten in den USA

Apple hat über Weihnachten und Neujahr die meisten Geräteaktivierungen in den USA vorzuweisen. Vor allem die aktuellen iPhones, aber auch ältere Modelle wurden zu Weihnachten oft verschenkt und aktiviert, wie eine nun vorgelegte Auswertung zeigt. Samsung punktete vor allem durch günstigere Modelle.

Apple hat den Wettkampf um die meisten Aktivierungen neuer Geräte über die Weihnachtstage im vergangenen Jahr gewonnen, das zeigt eine Auswertung der Firma Flurry Analytics. Danach gingen rund 43% der Aktivierungen im Zeitraum von Weihnachten bis Neujahrsabend auf ein neues iPhone oder iPad zurück, die Zahlen gelten für die USA. Dabei entfielen besonders viele Aktivierungen auf das iPhone 11 und iPhone 11 Pro.

2019 wurden wieder viele iPhones von den Amerikanern zu Weihnachten verschenkt

Allein am Weihnachtsabend nahmen verschiedene iPhone-Modelle die ersten neun Plätze des Rankings ein, dadurch wird deutlich, wie viele iPhones von den Amerikanern auch im vergangenen Jahr zu Weihnachten Wieder verschenkt wurden. Das iPhone 11 lag dabei auf Platz eins, auf es entfielen rund 6,2% der Aktivierungen. iPhone 11 und iPhone 11 Pro Max kamen zusammen auf einen Anteil an den Aktivierungen von rund 5,27%. Weitere Positionen im Ranking wurden vom iPhone XR, iPhone 8, dem iPhone 7 und selbst dem iPhone 6 Plus belegt, das kein iOS 13 mehr erhalten hatte. Obwohl nicht mehr in den Top10 enthalten, war Samsung das Unternehmen mit den zweit meisten Aktivierungen von Geräten zu Weihnachten 2019, diese entfielen in der Mehrzahl auf ältere und günstigere Geräte. Die vorliegenden Zahlen bilden nur Smartphones ab, allerdings wurden auch AirPods und Apple Watches zu Weihnachten fleißig verschenkt.

Apple wird am 28. Januar seine nächsten Quartalszahlen vorlegen.

