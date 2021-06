Home Gerüchte Das iPad Mini soll größer werden und vielleicht den Home-Button verlieren

Apple arbeitet offenbar auch an einem iPad Mini mit größerem Display. Es soll zugleich mit dünneren Displayrändern kommen und vielleicht sogar auf den Home-Button verzichten. Damit wäre es das erste Designupdate für das iPad Mini seit sechs Jahren.

Apple arbeitet aktuell offenbar auch daran, das iPad Mini ein wenig zeitgemäßer zu machen. Im Augenblick werde die Markteinführung einer neuen Version des iPad Mini vorbereitet, das ein größeres Display besitzen Soll, berichtet heute die Agentur Bloomberg. Dabei wäre auch mit Blick auf frühere Schätzungen ein Bildschirm mit einer Größe von zwischen 8,5 und neun Zoll möglich, was deutlich mehr wäre als die aktuellen 7,9 Zoll. Dass das iPad Mini ein größeres Display bekommen könnte, war bereits zuvor vermutet worden, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Kommt der Home-Button am iPad Mini weg?

Zugleich werde Apple das Design des iPad Mini überarbeiten und die Ränder des Bildschirms schmaler ausfallen lassen, auch diese Prognose ist nicht völlig neu. Parallel werde überlegt, den Home-Button zu streichen, Touch ID könnte dann eventuell in den Power-Button umziehen.

Das iPad Mini mit dem größeren Display Soll noch in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden. Zugleich arbeite Apple an einer nächsten Generation des Einsteiger-iPad, das noch dünner werden soll als das aktuelle Modell. Auch dieses iPad soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden, heißt es bei Bloomberg, wo heute ebenfalls über ein iPad Pro mit Wireless Charging berichtet worden war, hier nachzulesen. Die Prognosen von dort haben einiges an Gewicht, denn sie basieren für gewöhnlich auf Informationen gut unterrichteter Kreise bei Apple.

