Das iPad beherrscht weiter deutlich den weltweiten Tabletmarkt

Apple beherrscht weiterhin den Markt für Tablets: Im letzten Quartal liegt das iPad nach wie vor weit in Front bei den Verkaufszahlen und dem Marktanteil. Dahinter kann sich nur noch Samsung mit halbwegs robusten Verkaufszahlen halten.

Der Tabletmarkt wird mehr und mehr zu einem Synonym für das iPad: Auch im zurückliegenden Quartal war Apples Tablet die dominierende Größe in diesem Sektor, das zeigt eine aktuelle Einschätzung der Marktforscher von IDC. Danach wurden in den Monaten Januar, Februar und März rund 12,7 Millionen iPads weltweit verkauft, das entspricht einem Plus von rund 64,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit hielt das iPad im ersten Quartal 2021 einen weltweiten Marktanteil bei den Tabletverkäufen von rund 31,7%.

Das iPad und Co. profitieren weiter deutlich von der Corona-Krise

Der deutliche Anstieg der Verkäufe des iPad machte sich auch in den Quartalszahlen für Q2 2021 bemerkbar, die Apple am Mittwoch vorgelegt hatte. Diese bilden in etwa das erste Kalenderquartal 2021 ab und in diesem Zeitraum konnte Apple mit den Verkäufen des iPads 7,81 Milliarden Dollar erlösen, das entspricht einem Plus von rund 79% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In einer weiteren Meldung haben wir die Quartalszahlen von Apple kompakt für euch zusammengefasst.

Auf dem zweiten Platz bei den weltweiten Verkäufen von Tablets hinter dem iPad landete Samsung mit einem globalen Marktanteil von rund 20%, dahinter folgten Amazon, Lenovo und Huawei.

Die starke Nachfrage nach iPad und Co. ist nach wie vor auf die weltweite Corona-Krise zurückzuführen, hob IDC in seiner Einschätzung hervor. Denn trotz einer inzwischen in vielen Bereichen der Welt anlaufende Impfkampagne, sei man in weiten Teilen der industrialisierten Welt noch weit von Zuständen wie vor der Pandemie in der Arbeitswelt entfernt. Diesen Umstand hat auch Apple in seiner Quartalskonferenz einräumen müssen.

