Dank iPhone 12-Stärke: Apple gleicht Huawei- und Corona-Schwäche aus und treibt weltweite Smartphoneverkäufe

Das iPhone 12 trägt erheblich zur Erholung der weltweiten Smartphoneverkäufe bei. Die Corona-Pandemie und die durch die amerikanischen Sanktionen geschwächte Position von Huawei hatten die Verkäufe in den letzten Quartalen lange belastet. Für die kommenden Monate wird wieder ein deutlich angestiegener Bedarf erwartet.

Apples iPhone 12 wird wohl maßgeblich zu deutlich steigenden Verkäufen von Smartphones weltweit in diesem Jahr beitragen. Die Verkäufe in der ersten Jahreshälfte 2021 könnten weltweit um rund 50% zulegen, prognostizieren Beobachter bei der taiwanischen Zeitschrift Digitimes. In ihrem Ausblick sehen sie unter anderem das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max und dessen besonders starke Verkaufszahlen als wesentliche Stütze der neuerlich anziehenden Verkaufsdynamik.

Das iPhone gleicht Schwäche durch Corona und Huawei teilweise aus

Die weltweiten Verkäufe hatten in den letzten Quartalen unter verschiedenen Faktoren gelitten: Einerseits fiel die Nachfrage vor allem in den westlichen Märkten Europas schwächer aus, in denen die Corona-Pandemie nach wie vor weite Teile des öffentlichen Lebens lähmt. Andererseits stand und steht der lange zweitgrößte Smartphonehersteller der Welt Huawei durch die amerikanischen Sanktionen unter Druck, die auch unter der neuen Administration vorerst nicht verschwinden werden und das Unternehmen weitestgehend vom Zugriff auf leistungsfähige Chips und Halbleiterprodukte sowie den wichtigen Google-Diensten abschneiden.

Insgesamt rechnen die Beobachter mit rund 60 Millionen verkaufter iPhones im ersten Quartal 2021. Apple würde so einer der Top-Akteure auf dem Smartphonemarkt in einer sechsmonatigen Periode, die Ende März zu Ende geht und in der man rund 150 Millionen Einheiten weltweit hätte verkaufen können, das entspräche einem Plus von rund 38%. Auf den Plätzen zwei und drei folgen nach dieser Lesart Samsung und Xiaomi, letztere mit einem Zuwachs von ga 80%. Huawei kann sich erst danach einreihen.

Insgesamt könnten weltweit rund 340 Millionen Smartphones im ersten Quartal 2021 verkauft werden.

